Kış dönemi boyunca öğrenci evlerinde kalan öğrencilerin doğal gaz faturalarını Üsküdar Belediyesi'nin ödeyeceğini açıklayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sosyal medyadan bir üniversite öğrencisi ile ilçe sokaklarını gezerken karşılaşma anını ve konuşmasını sosyal medyadan paylaşarak, "Aralık, Ocak, Şubat, Mart aylarında öğrenci evlerinin doğalgaz faturasını belediye olarak biz ödeyeceğiz dedikten sonra Üsküdar sokaklarında durum bu :) Başvuru için "https://www.uskudar.bel.tr/tr/main/ ogrenci_yardim" dedi.

ÖĞRENCİNİN MÜJDE MUTLULUĞU!

Doğal gaz faturasının belediyenin ödeyeceğini açıklaması ardından Üsküdar sokaklarında öğrencilerin ilgisiyle karşılaşan Türkmen ile bir üniversite öğrenci arasında samimi bir diyalog yaşandı. Üniversite öğrencisi Başkan Türkmen'i karşısında görünce doğal gaz faturasının ödenmesi konusunda Türkmen'e sorular sordu. Başkan Türkmen "Hemen müracaatını yap, şu an üç kişi değil misiniz?" dedi. Öğrenci ise "Üç kişiyiz" cevabını verince Türkmen, "Hemen başvurunu yap!" ifadelerini kullandı. Öğrenci Türkmen'in yanından "Sağ olun Başkanım" diyerek ayrıldı.

Doğal gaz faturası müjdesi sonrası Üsküdar sokakları: Sağ olun başkanım! | Video



EN AZ ÜÇ ÖĞRENCİ OLMASI GEREKİYOR!

Üsküdar ilçesinde en az üç öğrencinin ikamet ettiği bir evde kalanlar, İstanbul'da bir üniversitede eğitime devam eden ön lisans, lisans veya yüksek lisans öğrencisi olanlar, normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam edenler doğal gaz faturası ödenmesi için Üsküdar Belediyesi'ne başvurabileceği açıklanmıştı. Tabii bir İGDAŞ abonesi olması gerekiyor. Ayrıntılı bilgiye ise belediyenin internet sitesinden ya da telefondan ulaşılıyor.

NE OLMUŞTU?

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, geçtiğimiz günlerde Aralık, Ocak, Şubat ve Mart ayı boyunca öğrenci evlerinde kalan öğrencilerin doğal gaz faturalarını belediyenin ödeyeceğini bir öğrenci evine yaptığı ziyarette açıklamıştı. Türkmen sosyal medyadan bu ziyaretin görüntülerini paylaşarak "Kış boyunca Üsküdar'ımızda öğrenci evlerinde kalan öğrencilerimizin doğal gaz faturalarını ödeyeceğiz. Fatura ödemek bizden çalışmak ve başarmak sevgili gençlerden" demişti.

Hilmi Türkmen Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

"Sevgili gençler iyi akşamlar diliyorum. Sizlere Üsküdar'da bir öğrenci evinde, sevgili arkadaşlarımızla beraber olduğumuz bir ortamdan, bir öğrenci evinden sesleniyorum. Biliyorsunuz dün akşam bir müjdeden bahsettik. O müjdeyi açıklamak üzere arkadaşlarımızla beraberiz. Sağol sunlar çay yapmışlar. Biz tatlımızla geldik. Çay, tatlı.. Ortam güzel. Güzel bir akşamda sıcacık müjdemizi sizlere iletmek istiyoruz. Sevgili gençler, öğrencilerimizin bütçesi mütevazıdır. Ailelerinden destek alırlar. İmkânları oldukça burs ve kredi almaya çalışırlar. Ay sonunu denkleştirmek isterler. Gelir-gider dengesini sağlamak için gayet gösterirler. Bu dengeyi kış aylarında doğalgaz faturaları bozar. Isınmak için kışın tabii doğalgaz faturası geldikçe, 'Eyvah bizim burslar yetmeyecek' diye endişe ederler. Biz Üsküdar Belediyesi olarak bu endişeye mahal vermemeleri için, dengeyi tutturmaları için kış boyunca Üsküdar öğrenci evlerinde kalan genç kardeşlerimizin doğalgaz faturalarını ödeyeceğiz. Müjdemiz budur."

SOSYAL MEDYADA TEBRİK YAĞMIŞTI

Başkan Türkmen'in bu açıklaması sonrasında sosyal medyadan Türkmen'e tebrik mesajları atıldı. İşte o mesajlardan bazıları:



AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: "Endişeye mahal yok. İyi ki Üsküdar var! Gençler dersler sizde, bu kış fatura bedeli bizde. Bu güzel hizmet için Hilmi Türkmen başkanımızı tebrik ediyorum."



AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halime Kökçe: "Çok iyi düşündünüz, tebrikler Hilmi Başkan. Öğrenci evi deyince hala aklıma gelen ilk şey, kışın buz gibi evlerde sabah namazına kalkıp abdest almanın meşakkatli güzelliği...."

"İBB'YE ÖRNEK OLMASI DİLEĞİYLE..."



Gazeteci Hilal Kaplan: "Her gün 72,5 milyon TL harcayacak bütçesi olan İBB'ye örnek olması dileğiyle..."

SICACIK BİR MÜJDE



AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan: "Üsküdar Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Türkmen'den Üsküdar'da öğrenci evi olan gençlerimizin içini ısıtacak bir müjde geldi. Kıymetli Başkanımıza gençleri düşünüp, aile sıcaklığında imkanlar sunduğu için teşekkür ediyorum"

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin: "Bu kış Üsküdar'daki öğrenci evlerimiz doğalgaz faturası düşünmeyecek çünkü Üsküdar var, İyi ki Üsküdar var!"

"ÖĞRENCİ DOSTU ÜSKÜDAR BELEDİYESİ"



AK Parti Grup Başkanvekili Yardımcısı İffet Polat: "Öğrenci dostu Üsküdar Belediyesi iyi ki varsın!"



AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Ravza Kavakcı Kan: "Gönülden teşekkürler Hilmi Türkmen Başkanım. Gençler başımızın tacı Üsküdar Belediyesi."



"AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİ SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI İLE HİZMET ETMEKTEDİR"

Ahmet Sercan Keskin: "Belediye bütçesi nasıl planlanır ve nasıl harcanır, ders niteliğinde bir çalışma. Ajanslara para aklayacağına millete faydalı bir işin dokunsun Ekrem İmamoğlu!"



Zeki Deli: "Tebrikler Sayın Başkan Hilmi Türkmen. İnce, Güzel Düşünülmüş Bir Hizmet"



İsa Kalay: "AK Parti belediyeciliği aynı zamanda sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmet etmektedir. Üniversite öğrencilerin kış boyunca doğalgaz faturalarını ödemeyi taahhüt eden, Hilmi Türkmen başkanım Allah cc sizlerden razı olsun."