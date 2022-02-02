Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Eren Kış-18 operasyonu başlatıldı
Giriş Tarihi: 2.2.2022 12:15 Son Güncelleme: 2.2.2022 12:19

Son dakika: Eren Kış-18 operasyonu başlatıldı

Son dakika: Eren Kış-18 operasyonu başlatıldı

Son dakika bilgisine göre İçişleri Bakanlığı tarafından Eren Kış 18- Hakkari-Kazan vadisi Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ operasyonu başlatıldı.

Son dakika açıklamasında bulunan İçişleri Bakanlığı: PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari İlinde "EREN KIŞ-18 (HAKKARİ-KAZAN VADİSİ) J.ASB.BÇVŞ.TİMUÇİN ALADAĞ" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1050 personel [(68) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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Son dakika: Eren Kış-18 operasyonu başlatıldı
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