Mersin’de yerel gazeteye boyalı ve yumurtalı saldırı! 18 gözaltı... 8 kişi aranıyor

Grup daha sonra da gazete binasına kalem, yumurta ve boya attı. Aralarında CHP Mersin Gençlik Kolları Başkanı Alkım Sümer'in de olduğu ve partiye muhalif haberler yaptığı iddiasıyla tepki gösterdiği belirtilen grup daha sonra uzaklaştı.

Mersin’de yerel gazeteye CHP Gençlik Kollarından saldırı | Video