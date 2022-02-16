Haberler Gündem Haberleri Mersin'de yerel gazeteye boyalı ve yumurtalı saldırı! 18 gözaltı... 8 kişi aranıyor
Giriş Tarihi: 16.2.2022 13:07 Son Güncelleme: 16.2.2022 13:39

Mersin'de yerel gazeteye boyalı ve yumurtalı saldırı! 18 gözaltı... 8 kişi aranıyor

Mersin’de yerel gazeteye boyalı ve yumurtalı saldırı! 18 gözaltı... 8 kişi aranıyor

Alınan bilgiye göre Mersin'de günlük yayın yapan yerel gazete binasına yumurta ve boyalı saldırıda bulunduğu iddiasıyla aralarında CHP Mersin Gençlik Kolları Başkanı Alkım Sümer'in de aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı, 8 kişi aranıyor.

Mersin'de yaklaşık 35 yıldır günlük siyasi gazete olarak yayınını sürdüren Mersin Haberci Gazetesi'nin Akdeniz ilçesi Camişerif Mahallesi'nde bulunduğu sokağa, dün öğle saatlerinde gelen 50 kişilik grup slogan attı.

Grup daha sonra da gazete binasına kalem, yumurta ve boya attı. Aralarında CHP Mersin Gençlik Kolları Başkanı Alkım Sümer'in de olduğu ve partiye muhalif haberler yaptığı iddiasıyla tepki gösterdiği belirtilen grup daha sonra uzaklaştı.

Mersin’de yerel gazeteye CHP Gençlik Kollarından saldırı | Video

Gazetede malzemeler zarar görürken, çalışanların üzeri de boya oldu. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Kamera görüntülerinden saldırıya karıştıkları belirtilen gruptan Gençlik Kolları Başkanı Alkım Sümer'in de aralarında bulunduğu 18 kişi 'tehdit, hakaret ve mala zarar verme' suçlarından gözaltına alındı.

Olaya karışan ve kimlikleri saptanan 8 kişi ise aranıyor.

Mersin’de yerel gazeteye CHP Gençlik Kollarından saldırı

ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin'de yerel gazeteye boyalı ve yumurtalı saldırı! 18 gözaltı... 8 kişi aranıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA