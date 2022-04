Can Dündar’ın çifte kirli planı! İftiraya ortak ol sığınma hakkını al

"AVUKATI ARACILIĞIYLA YAZILI NOT"

SABAH'ın ulaştığı raporlarda Nuri Gökhan Bozkır'ın Ukraynalı avukatı Roman Borisevic aracılığıyla siyasi bir ortam oluşturmak için Ukrayna gazetesine yaptırdığı yalan haber sonrasında Can Dündar, mahkemeye Türkçe yazılı bir not gönderdi. Bozkır'a "Seninle görüşmek istiyorum" yazılı notu iletip, röportaj yapmak istediğini belirten Can Dündar, ilk denemesinde başarılı olamadı. Israrından vazgeçmeyen firari Dündar, Bozkır'ın mahkemelerine temsilcisini yolladı.