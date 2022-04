Başkan Murat Köse’den çarpıcı iddialar

Mansur Yavaş'ın açıkladığı 2021 yılı faaliyet raporunu değerlendiren Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse, Yavaş'ı, başkenti faaliyetsizliğe mahkum etmekle eleştirdi ve şöyle konuştu:

"Sayın Mansur Yavaş'ın 3 yıllık faaliyetsizlik raporunu dinledik. Ankara adına değişen bir şey yok. İlk yılda aynı masalı, ikinci yılda aynı hikâyeyi ve geldiğimiz üçüncü yılda da aynı teraneyi dinledik. Sayın Yavaş'ın tek bildiği ben… ben… ben…. Mansur Yavaş'ın masalları diye bir kitap yapsak faaliyet raporu yerine geçerdi…" dedi.

"30 MİLYAR NEREYE GİTTİ?"

Başkan Murat Köse, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mansur Yavaş'ı her fırsatta engellediği senaryosunun ayuka çıkarılarak Ankaralılar karşısında Yavaş'ın ilk günlerden itibaren bir mağduriyet rolü oynadığını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse, uydurma senaryoların aksine AK Parti olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankaralıların menfaatine olacak hiçbir faaliyetinin önüne geçmediklerini anlattı.

Başkan Murat Köse, "Her yıl Sayın Yavaş'ın meclise getirdiği ve mecliste görüşülen bütçeden, AK Parti 1 kuruş kesinti ya da yer değişikliği yapmış mıdır? HAYIR. Her yıl meclise gelen bütçe teklifi geldiği gibi, nokta virgülüne dokunmadan meclisten geçmiştir. Peki, yılın bütçesi meclisten geçtikten sonra, Belediye Meclisindeki AK Parti'li meclis üyeleri, bütçenin 1 kuruşunun nereye harcanacağına karışmış mıdır? HAYIR. Harcamaya engel olma yetkisi var mıdır? HAYIR. Bu durumda, AK Parti Meclis grubu bütçenin harcanması ile ilgili hiçbir müdahale etmemiştir. Bunun açık seçik ortaya konması lazım. Sayın Yavaş, 3 yılda 30 milyar bütçeyi tek başına, tek yetkili olarak harcamıştır" diye konuştu.

Başkan Murat Köse, "Ortada doğru düzgün eser, eve hizmet yokken, bu 30 milyar nereye gitmiştir?" diye sordu, cevabı alamasa da hemşehrilerinin hakkını aradı.

Ayrıca her fırsatta büyükşehirin bütçe fazlası verdiğini açıklayan Mansur Yavaş'ın hemen hemen her mecliste kredi alınmasına yönelik talepte bulunmasının ise çelişkili olduğuna dikkat çekti. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 3 yılda 3.1 milyara kadar kredi kullandığını söyleyen Başkan Murat Köse, bu rakamın son 25 yılda Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan kredi miktarına eşit olduğuna işaret etti.

"SAYIN YAVAŞ HEMŞERİLERİMİZİ KANDIRMAK İSTEMİŞTİR"

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse, Mansur Yavaş'ın son verdiği sözleri 3 yılda tutamadığına işaret etti ve "Belediyeciliği Sosyal Medya üzerinden yapmıştır. Troller, bot hesaplar…Yani Sayın Yavaş aslında verdiği sözlerin büyük bölümünü yapmadığı halde, bir algı ve yalan rüzgârı ile sanki başarılı gibi bir hava oluşturmaya çalışmıştır. İşte bu durumda maalesef Sn Yavaş hemşerilerimizi kandırmak istemiştir… İnsanlar birbirlerine soruyor, sahi Büyükşehir Belediye Başkanı 3 yılda ne yaptı Ankara'ya. Evet Sn Yavaş, birkaç tane alt ve üst geçit ve birkaç park haricinde bir şey yapamamıştır, verdiği sözlerin fersah fersah gerisindedir" dedi.

"REKLAMLARIN SONUNA GELDİK"

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse "Her şeyiniz algı, her hareketiniz reklam, her şeyiniz yalan. Ama artık reklamların sonuna geldik. Bu şehir 3 yıl sabırla sizden hizmet bekledi. Ama nafile. Sorunlar dağ gibi yığıldı. Ve size oy verenler artık sizden umudunu kesmeye başladı. Daha dün size oy veren bir seçmen, ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim diye, bir topluluk önünde itiraf etti" dedi.

"KABİLE" BELEDİYESİ TARTIŞMASINA SON NOKTA

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni daha önce yaptığı açıklamalarla "Kabile Belediyesi" olarak tanımlayan Başkan Murat Köse, bu iddiasını tek tek isim vererek doğruladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Mansur Yavaş'ın kariyer ofisi olmadığını dile getiren Başkan Murat Köse, "Burası Ankara Büyükşehir Belediyesi…Ülkenin başkenti… Ama Belediye de, Ankara da umurunuzda değil. Niye olsun? Kaygılarınız başka" diye konuştu.

VE YOLSUZLUK KONUSU...

Başkan Murat Köse her fırsatta "İş de yapmam, çaldırmam da" diyen Mansur Yavaş'a Sayıştay raporlarıyla seslendi.

2020 Yılına ait Sayıştay raporuna göre Başkan Murat Köse, "Sn Mansur Yavaş 3 yıldır, Büyükşehir'in yaptığı ihaleleri ballandıra ballandıra anlatıyordu. İşte şöyle şeffaf ihale yapıyoruz, ihaleleri şu kadar kişi izliyor, şu kadar kişi ihaleye girerek rekabet oluşuyor vs. diyordu. Sayıştay raporu ihalelerle ilgili işlerin hiç de böyle olmadığını söylüyor. Yapılan incelemede, İhalelerde kanuna uyulmadığı, rekabet şartlarının oluşturulmadığı tespit edilmiş. Raporda ayrıca incelenen belediye şirketlerinin zararda olduğun da tespit edilmiş"dedi.

Belplas'ta yaşanan ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, kömür ihalesindeki usulsüzlükler gibi pek çok konuyu defalarca kendilerinin de dile getirdiğini söyleyerek, suç duyrusunda bulunduklarını, açılan davalar olduğunu ve davalar devam ederken Sayıştay Denetim raporunda da bu konuların tespit edilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

İŞTE "2020 SAYIŞTAY DENETİM RAPORUNDAN" SATIR BAŞLARI

Sayıştay denetim raporuna göre Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde mal alımı ve yapım işlerinin bir kısmında temel ihale usulleri yerine pazarlık usulü uygulandı. Rekabet İlkesi hususuna dikkat edilmedi. Belediye şirketine doğrudan verilen park, bahçe bakım ve onarım işinin bir kısmının alt yüklenicilere yaptırılmasında usulsüzlükler yapıldı. Belediye şirketine yapılan taşınmaz kiralamalarına ilişkin ihalelerde rekabet ortamının oluşturulmadı. Muhammen bedelin belirlenememesi sebep gösterilerek bazı ilanların sadece yerel gazete ile sınırlı tutuldu. Alt yapı kazı çalışmalarından elde edilen zemin tahrip bedellerinin ilçe belediyelerine aktarılmadı.

"İHALESİZ VERİLEN HER BİR KREŞİN DEĞERİ 25 MİLYON TL"

Sadece Sayıştay raporu değil, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde birçok işin ihale olmaksızın verildiğine dikkat çekti. Başkan Murat Köse, firmalara kreşlerin yapılması için usulsüz iş yaptırıldığı, kreşlerin ihalesinin yapılmadan, oyun gruplarının alındığı ve işlerin büyük kısmının tamamlandığı, her bir kreş için 25 milyon değer belirlendiğini iddia etti.

Kreşleri yapan firmaların ve yetkililerin isimlerine kadar paylaşan Başkan Murat Köse, yapılan kreşlerin adreslerini de verdi.

"HEM ÇALDIRIYORSUN HEM DE İŞ YAPMIYORSUN"

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse "İşte 30 milyarın nereye gittiğini, kimlerin Ankaralıların hakkının yediğini, neden Ankara'da yeni eserler üretilemediğini, yeni hizmetler yapılmadığını ve mevcut işlerin neden iyi gitmediğini burada açıkça ifade etmiş oldum. Sayın Mansur Yavaş, Büyükşehir'i bu noktaya getiren senin kabile anlayışın ve kabilen. Bunlar bütçeyi yiyip bitirmiş, Ankara halkına bir şey kalmamış.

Ve artık son sözüm Sayın Yavaş, maalesef üzülerek söylüyorum. Hem çaldırıyorsun hem de hiçbir iş yapmıyorsun" diye konuştu.

Ankara'nın Mansur Yavaş döneminde geriye gittiğini söyleyen Başkan Murat Köse, Mansur Yavaş'ın yapamadığı projelerden bahsetti " Bir tane sosyal tesis inşa etmedi. Bir tane kütüphane, bir tane gençlik merkezi, bir tane aile merkezi, bir tane şefkatevi, bir tane havuz,bir tane spor merkezi inşa edemedi. 2 yılda artan nüfusa uygun olarak, kişi başı 1 m2 bile yeşil alan ilave edemedi. Bir tane Beltek, Belmek kurs yeri açamadığı gibi mevcutları kapattı. Gelen gideni aratırmış derler ya Ankara'daki durum bu şekilde ifade edilebilir" dedi.