CHP’li belediye halkı kandırdı: 16 bin vatandaşa haciz şoku

BİR DARBE DE ÇERÇİOĞLU'NDAN

Su faturasını ödemekte güçlük çeken vatandaşın sırtına faiz ile birlikte avukatlık ücretinin de yüklenmesi 'Bu kadarına da pes doğrusu' dedirtti.

Vatandaşa gönderilen icra takibinde, gecikme zammı tutarının hesaplandığı tarih baz alınarak çıkartıldığı, borcun ödeneceği gün yeniden hesaplanacağı belirtildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bu şekilde kentte yaşayan ve borcunu ödeyemeyen 16 bin aboneye icra takibi başlattığı ortaya çıktı.