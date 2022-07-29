SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Hakan Hilmi Füzun ile anısını anlattı: Sen de bize hakkını helal et...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'nın Akhisar ilçesinde Cuma namazını kıldıktan sonra, Hakan Hilmi Füzun'un cenaze namazına katıldı. Erdoğan, namazın ardından kısa bir konuşma yaptı, anısını anlattı. Erdoğan, "Sen de bize hakkını helal et Hakan." dedi.

"SEN DE BİZE HAKKINI HELAL ET HAKAN..."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Hakan Hilmi Füzun'un cenaze namazında yaptığı konuşma şöyle:

Hakan kardeşimiz ile uzun bir kardeşliğimiz vardı .Bu kardeşliğimiz güçlenerek bugünlere geldi. Buradan bir duamız var, Hakan kardeşimizin niyetlerine biz şahidiz, hocam da bunu teskiye ile bunu ifade ettiler, siz de buna şahitlikte bulundunuz. Bugüne kadar hayırları ile, vakfiye için gayretleri ile bu sürecin takipçisi oldu. Aramızda özel bir hukuk da vardı. Tutar Kurban Bayramlarında, 'Başkanım bana vekalet vereceksin, sizin için de, aile için de keseceğim' derdi. Ya Hakan ben kestim derdim, 'Olmaz Başkanım, ben yine keseceğim' derdi. Hakan, sen de bizlere hakkını helal et. Rabbim, mekanını cennet eylesin. Bu cami vakfiyesinde Hakan kardeşimizin görevini devam ettirecek olanlar vardır.