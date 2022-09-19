Son dakika: Bakan Ersoy’dan Kız Kulesi ve Peri Bacaları açıklaması: Bir hortum gelse alıp götürecekti...

"MARMARA DENİZİ'NDE HORTUM ÇIKSA KULEYİ ALIP GÖTÜRMÜŞTÜ"

Bakan Ersoy'un açıklamaları şöyle:

Kız Kulesi'nin geçmişine bakmak gerekiyor. 40'lı yıllarda bir yangın çıkıyor ve sonrasında da restorasyona alınıyor. Beton ağır bir malzeme, yapıya yük biniyordu.

Şu an Marmara Denizi'nde bir hortum çıksa, kuleyi alıp götürdü. Biz de bunun önüne geçmek için restoran sürecini başlattık. Birçok uzman isimle çalışmalar yürüttük ve bünyemize dahil ettik. Betonarme bölüm özgün malzemeyle yeniden yapılıyor.