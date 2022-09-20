BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten Emine Erdoğan’a övgü! ’Sıfır Atık Projesi’ globalleşiyor

SIFIR ATIK PROJESİ'NİN KÜRESEL ÇAPTA YAYGINLAŞMASI ÇAĞRISI

Genel Sekreter Guterres, BM'nin mücadele ettiği en önemli konular arasında bulunan çevreci proje kapsamında BM ülkelerine Türkiye'nin Sıfır Atık Projesi'nin küresel çapta yaygınlaştırılması için çağrıda bulundu.

Sıfır Atık hareketinin, ahlaki bir problem olan atık konusunda değerli çözümler sunduğunu belirten Guterres, "Atık konusu aynı zamanda adalet ve eşitlik sorunudur. Hayata geçirdiğiniz proje bu anlamda dünyada eşitlik ve adaleti tahsis etmeyi de amaçladığı için önem taşıyor. Sizi gönülden destekliyorum." diye konuştu.



Guterres ve Emine Erdoğan, "Sıfır Atık Projesi" için iyi niyet beyanı imzaladı | Video

Hazırlanan iyi niyet belgesini imzalamak için sabırsızlandığını dile getiren Guterres, "Bu belgeyi taşıdığı öneme binaen kameraların önünde imzalayacağım." diyerek Emine Erdoğan'ı bildiriyi imzalamaya davet etti.

Emine Erdoğan da Guterres'e hitaben, "Sizinle bugün imzalayacağımız metin bu anlamdaki ortak niyetimizi ortaya koyuyor. İlk iki imzasını atacağımız bu beyanın altındaki imzaların sayısının artmasını temenni ediyorum. Bu doğrultuda Sıfır Atığın küresel çapta yaygınlaştırılması diliyorum." dedi.

BM Genel Sekreteri'ne 2017'den bu yana Sıfır Atık Projesi çerçevesinde Türkiye'nin attığı adımları aktaran Emine Erdoğan, projenin Türkiye'de tüm kesimler tarafından sahip çakılarak desteklendiğini, uluslararası çapta da farkındalık oluşturduğunu vurguladı.

GUTERRES'E ATIK KUMAŞTAN TABLO HEDİYE EDİLDİ

Emine Erdoğan imza töreni öncesinde sanatçı Deniz Sağdıç'ın, günün anlamına uygun olarak atık tekstil parçalarıyla yaptığı Guterres'in portresini Genel Sekreter'e hediye etti.

Portre yapımında kullanılan kot (denim) atık kumaşları dünyanın her yerinde dil, din, ırk ve gelir ayrımı olmadan tüm insanların giyim tercihi olarak eşitleyici rolü sebebiyle seçilirken mavi rengi ise BM'nin renkleri sembolize etti.

Daha sonra Emine Erdoğan ve Guterres BM anı defterini imzalayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

İmza töreni çerçevesinde gerçekleşen görüşmede, BM kanadından, Politikadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Volker Türk, BM İklim Özel Temsilcisi Selwin Hart, Sürdürülebilir Kalkınma Birimi Direktörü Michelle Gyles-McDonnough, BM Habitat New York Ofisi Direktörü Christopher Williams, Türkiye tarafından da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye İklim Başmüzakerecisi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar ve BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu katıldı.