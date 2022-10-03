CHP’li başkandan skandal üstüne skandal! Göstermelik sözleşme ayarladı tarih atmayı unuttu





Aile şirketine yaptığı kıyakla ilgili çıkan haberi de yalanlamak için aceleyle bir sözleşme hazırlatan Subaşı, bu kez de uydurma sözleşmeye tarih atmayı unuttu. Sözleşmede, söz konusu 5 Bin kişilik yemeğin, Subaşı Yemek Sanayi tarafından ücretsiz ikram edildiğine yer verildi.