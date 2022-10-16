Maden şehitlerinin yakınları A Haber’e konuştu: Kocamın duası kabul oldu

Maden faciasında şehit düşen madencilerin yakınları duygularını A Haber mikrofonlarına anlattı.

Maden şehitlerinin yakınları duygularını A Haber'e anlattı | Video

"BENİM BEBEĞİM BABASINI TANIMAYACAK"

Mehmet Bulut'un eşi Buse Bulut, "Ben bugün işe giderim. Çıkışta annemin yanına uğrarım dedi. Gelince film izleyecektik. Bir şeyler alırım ben oturur izleriz diyordu. 5-6 ay önce şehit videoları izliyordu. Keşke bana da nasip olsa diyordu. Saçmalama dedim. Ben ne yaparım. Şehit oldu kocam duası kabul oldu. Benim bebeğim babasını tanımayacak. Ben ölseydim. Ben nasıl gülerim artık." dedi.