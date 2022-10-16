Maden şehitlerinin yakınları A Haber’e konuştu: Kocamın duası kabul oldu

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada 41 maden işçisi şehit oldu. Kazadan geriye olayı duyar duymaz, maden ocağı bölgesine akın eden işçilerin ailelerinin acı dolu görüntüleri kaldı.
Maden faciasında şehit düşen madencilerin yakınları duygularını A Haber mikrofonlarına anlattı.
Maden şehitlerinin yakınları duygularını A Haber'e anlattı | Video
"BENİM BEBEĞİM BABASINI TANIMAYACAK"
Mehmet Bulut'un eşi Buse Bulut, "Ben bugün işe giderim. Çıkışta annemin yanına uğrarım dedi. Gelince film izleyecektik. Bir şeyler alırım ben oturur izleriz diyordu. 5-6 ay önce şehit videoları izliyordu. Keşke bana da nasip olsa diyordu. Saçmalama dedim. Ben ne yaparım. Şehit oldu kocam duası kabul oldu. Benim bebeğim babasını tanımayacak. Ben ölseydim. Ben nasıl gülerim artık." dedi.
"HİÇBİR ANNE EVLAT ACISINA DAYANAMAZ"
Mehmet Bulut'un annesi Nebile Bulut ise, yaptığı açıklamada, "En son patlama günü konuştuk. Akşam köye geleceğini söyledi. Bir gün sonra geldi temelli geldi. Hiçbir anne evlat acısına dayanamaz. Evlat acısı burayı kopardı gitti. İki gecedir ben de uyku yok." İfadelerini kullandı.
"HEPSİ GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN HAREKETSİZ ŞEKİLDE GEÇİYOR"
Mehmet Bulut'un kardeşi Muhammet Bulut da A Haber mikrofonlarına yaptığı açıklamada, "Ocağa girmeden kendisi ile konuştum. Saat 6,30 gibi görevdeyken anons geldi patlama oldu diye. İtfaiye ile birlikte ilk biz gittik. Kurtarma ekiplerine yardım etmek için. Ağabeyim ve arkadaşları var. Yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Hepsi gözümün önünden hareketsiz şekilde geçiyor. Saat 7-8 civarında arkadaşları ile birlikte cesedi çıkarıldı. Yeğenim ağabeyimin emaneti. Dik durmaya çalışacağım." dedi.
"EVLADIM İŞİNİ ÇOK SEVERDİ"
Bartın'daki maden faciasında şehir düşen Okan Akgün'ün babası Hüseyin Akgül de A Haber'e konuştu. Akgül, "Evladım işini çok severdi. Ufak tefek rahatsızlığı olsa bile işine giderdi. Öyle bir çocuktu. Haberini alınca apar topar gittik. Hastaneye gittik yoğun bakıma baktık yok. Sabah 8 oldu. Hayatını kaybetti…" ifadelerini kullandı.