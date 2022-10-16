Bartın’daki faciada yaralanan madencinin babası Sami Bulduk: Vücudunda yüzde 75- 80 arası yanık var





"BEN İLK BAŞTA HEP KORKTUM, İŞSİZ KALINCA ÇALIŞMAYA BAŞLADI"

İsmini yanlış yazdıkları için oğlunu bir süre bulamadıklarını anlatan madenci Bulduk'un annesi Müzeyyen Bulduk da, "2009'da madende çalışmaya başladı. Ben ilk başta hep korktum. İşsiz kalınca çalışmaya başladı. Cuma akşamı madene 4'te girdi. İki saat geçmeden patlama olduğunu duyduk. İsmini yanlış yazdıkları için ne yaralıların ne de ölülerin içinde bulabildik. Çok endişelendik. Eşi camın arkasından görmüş, ben göremedim. Solunum cihazına bağlı şekilde 2-3 gün daha uyutacaklar" açıklamasında bulundu.