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OTOMATİK OYNAT
07:40
Maden şehitlerinin yakınları duygularını A Haber'e anlattı | Video 16.10.2022 | 14:26
04:00
Yalova’da korkutan olay! Deniz suyu 10 metre çekildi | Video 16.10.2022 | 13:08
03:32
Plakası bantla kapatılmış motosikletli otomobille böyle çarpıştı | Video 16.10.2022 | 13:08
01:32
Başakşehir’de 'dirft' yapan sürücü yakalandı | Video 16.10.2022 | 13:08
02:44
İstanbul'da "Çökme" çetesine operasyon | Video 16.10.2022 | 11:30
01:20
Körfez’i kirleten gemiye 2 milyon 380 bin TL’lik ceza | Video 16.10.2022 | 11:21
02:13
02:26
İstanbul'da yaşanan kavgalar kameralara yansıdı | Video 16.10.2022 | 09:47
01:29
02:28
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Elazığlı balıkçılar, olta ile 1.5 metrelik balık tuttu | Video 16.10.2022 | 08:51
01:29
Adana’da alüminyum fabrikasında yangın | Video 16.10.2022 | 08:58
06:04
Manavgat'ta korkutan hortum kamerada | Video 16.10.2022 | 08:51
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Meksika’da kamyon çarşıya daldı: 8 yaralı | Video 15.10.2022 | 22:33
01:28
Ayva toplamak için çıktığı ağaçta fenalaşıp, öldü | Video 15.10.2022 | 22:03
01:20
Hatay'da muhtarın motosikletini çalan hırsız yakalandı | Video 15.10.2022 | 21:24
03:46
Taksim’de yağmur ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı | Video 15.10.2022 | 20:57
Bartın'daki maden faciasında şehit olanların yakınları duygularını A Haber mikrofonlarına anlattı. Gözyaşları içinde anlattıkları yürekleri yaktı..