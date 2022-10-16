Video Yaşam Maden şehitlerinin yakınları duygularını A Haber'e anlattı | Video
Maden şehitlerinin yakınları duygularını A Haber'e anlattı | Video

Maden şehitlerinin yakınları duygularını A Haber'e anlattı | Video

16.10.2022 | 14:26

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Bartın'daki maden faciasında şehit olanların yakınları duygularını A Haber mikrofonlarına anlattı. Gözyaşları içinde anlattıkları yürekleri yaktı..

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