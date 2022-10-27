28 Şubat Öğrenci Derneği’nden Kılıçdaroğlu’na başörtüsü tepkisi: Samimi bulmuyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, Türkiye'deki başörtüsü sorununu kendisinin çözdüğünü söyledi. Geçmişte başörtüsüne karşı olan Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına tepkiler çığ gibi geldi. 28 Şubat Öğrenci Derneği Genel Başkanı Emine İlyas, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını samimi bulmadıklarını söyledi.

SABAH'a konuşan İlyas, "28 Şubat döneminde üniversite yıllarında başörtüsü zulmünü uğramış, sonrasında ki gelişmelere de tanıklık eden birisi olarak diyorum ki; Sayın Kılıçdaroğlu hem bizimle hem de milletin değerleri ile alay etmektedir. Onun bu gerçeklerden uzak, inanan insanlarla alay edercesine bulunduğu beyanatlar bizleri daha da yaralamaktadır. Bizler helalleşme davetinde ne kadar samimiyetten yoksun olduğunu biliyorsak, bugün ki açıklamalarına da gülüp geçiyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu gerçekten samimi ise buyursun Sayın Cumhurbaşkanımızın bu işe anayasal düzenleme getirelim çağrısına peki desin" dedi.

'OYUN AYNI OYUN LAKİN MİLLET AYNI MİLLET DEĞİL'

Emine İlyas açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Sayın Kılıçdaroğlu bilsin ki, inanan insanlar bilgili, donanımlı kişilerdir. Yaşanmışlıkların vermiş olduğu kazanımlar sayesinde olayların tahlilini çok iyi yapmaktadır. Oyun aynı oyun lakin millet aynı millet değil! Özgüveni yüksek, kendini geliştiren, İslami değerleri önceleyen bireyler olarak, kurduğumuz dernek vasıtasıyla toplumun tüm kesimlerine ulaşmaya çalışıyoruz. Bu tip samimiyetten uzak açıklamalara gençlerimizin ve toplumun kanmaması için mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.