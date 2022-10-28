Bakan Karaismailoğlu duyurdu: İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde

ANTALYA 7. SIRADA

Listede İstanbul Havalimanı'nın en yakın rakibi Londra 18 milyon yolcu sayısı ile yer alırken onu 17 milyon 400 bin ile Paris takip etti. Listenin dördüncü sırasında Amsterdan 15 milyon 704 bin, beşinci sırasında Frankfurt 15 milyon 101 bin, altıncı sırasında Madris 14 milyon 793 bin ile kendilerine yer buldu. Türkiye'nin turizm cenneti olarak adlandırılan Antalya ise 14 milyon 593 bin yolcu ile listenin 7. sırasında konumlandı.