Bakan Kurum: Altılı masa bunları hayal etse bu projeleri yapamaz!

RİZE'YE 5 MİLYAR TL TOKİ YATIRIMI DEVAM EDİYOR

Rize'de TOKİ eliyle yatırımların devam ettiğini belirten Bakan Kurum, "Bu güne kadar yatırım bedeli 3.2 milyar lira olan 2.903 konut ile beraber 79 dükkan ve onlarca sosyal donatı alanını yaptık teslim ettik. Rize'de güncel yatırım değeri toplam 5 milyar lira olan 1.965 konut, 404 ofis, 240 dükkan, köy evleri, çay alım evleri, millet bahçelerimiz, cami, otopark ve termal tesis ile konaklama birimlerinin yapımına devam ediyoruz." dedi.

Rize genelinde meydana gelen sel felaketinin de yaralarını sarmaya devam ettiklerine vurgu yapan Kurum, "Tüm afetzede kardeşlerimize köy evlerini yapıyoruz. Bu evlerimizi de Şubat 2023'te vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Çayeli Büyükköy'de 60, Merkez Muradiye'de 40 olmak üzere 100 afet konutumuzun yapımına devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekilde önümüzdeki yıl bitireceğiz." şeklinde konuştu.



Bakan Kurum: "O 'altılı masa', bu projeleri hayal etse yapamaz!" | Video

"ALTILI MASA BUNLARI HAYAL ETSE BU PROJELERİ YAPAMAZ"

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başladıklarına dikkat çeken Kurum, "AK davamız ile milletimizin yanındayız. Milletlimizin ne zaman ihtiyacı olursa biz o zaman oradayız. Konut ve kira fiyatlarının arttığı bir dönemde AK Parti'miz sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde bu projeyi gerçekleştirdik. İşçi, genç, hanım kardeşlerimize kontenjanlar ayırmak suretiyle kira öder gibi, hatta kiranın da altında şartlarda ev sahibi olacakları projemizi başlattık. Biz projemizi açıklar açıklamaz mesai arkadaşlarımızla, mimar mühendis kardeşlerimizle büyük bir özveriyle çalıştık. 40 gün gibi kısa bir sürede 17 ilde 5 bin 615 konutumuzun temelini attık. Yani altılı masa bunları hayal etse bu projeleri yapamaz. Biz ilk temellerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle attık. 7 Kasım'da Ardahan ve Şırnak illerimizde ilk kura çekimlerimizi yaptık. İnşallah tüm kura çekimlerimizi Mart 2023'e kadar tamamlayacağız ve söz verdiğimiz şekilde konutlarımızı 2 yıl içerisinde tamamlayacağız"

Proje kapsamında Rize'de 3 projede 1.100 konut inşa edileceğini değerlendiren Kurum, "Güneysu'da 350, Merkez'de 673 ve Merkez Kendirli'de 77 konut yapacağız. Bunun yanı sıra yine 300 konutluk imarlı arsamızı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Belirlediğimiz plan çerçevesinde yapabilecek. Başvurular 15 Kasım'a kadar devam ediyor." dedi.

1 MİLYON METREKARE OLAN 11 ALANDA KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kurada çıkmayan vatandaşlara 2023-2028 yıllarına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından konulan bir hedef olduğunun altını çizen Kurum, hedef çerçevesinde çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi. Rize'de tarihi birikimini geleceğe taşımak adına toplam büyüklüğü yaklaşık 1 milyon metrekare olan 11 alanda kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ettiklerini hatırlatan Kurum, "Merkez'deki Çarşı ve Piriçelebi Mahallesinde, Taşlıdere'de, Yağlıtaş'ta, Salarha'da, Reşadiye'de, Tophane'de, Ortaköy'de, Kaplıca'da, Hemşin ve Çamlıhemşin'de dönüşüm faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Yağlıtaş'ta 400 konut rezerv alanımız var. Bu rezerv konutları da şehir içinde sıkışmış yıkılma riski bulunan binalardaki vatandaşlarımıza teklif edeceğiz. Konutlarımız bitmek üzere. Konut bedellerini yeni alacakları konut bedellerinden düşmek suretiyle, farklı tutar varsa 15-20 yıla yaymak suretiyle Rize'nin merkezini koruyama devam edeceğiz."

Kurum, Taşlıdere Mahallesinde 133 konut, 21 dükkanın bu yıl sonuna kadar bitirileceğini, Tophane Mahallesinde 107 konut, 46 dükkan ve caminin yapımına devam edildiğini kaydetti. Yağlıtaş Mahallesinde birinci etapta 465 konutun, 4 işyeri ve caminin yapımını sürdürdüklerini ve gelecek yıl içerisinde teslim edileceğini aktaran Kurum, "Yine Çarşı Mahallemizde 404 ofis ve 133 dükkanın yapımına devam ediyoruz. İnşallah bu konutlarımızı da 2023 yılında teslim edeceğiz. İnşallah burada açtığımız koruidor ile birlikte denizden alacağı nefes ile birlikte şehrin içi nefes alan bir alan haline gelecek. Buradaki esnafımız huzur içinde vakit geçirecek. Salarha'da 465 konut ve 12 dükkanın yapımında ise sona geldik. Önümüzdeki günlerde hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Yine Merkez'de Hayrat Mahallesinde 283 konut, 14 dükkanın yapımında sona geldik. Bu konutlarımızı da en kısa sürede teslim edeceğiz. Güneysu'da 143 konutumuz var. Nisan 2023'te teslimlerini gerçekleştireceğiz. Bunun yanı sıra riskli yapı olarak tespit edilen bin 419 konut ve dükkanın da dönüşümünü sağladık. Kentsel dönüşüm kapsamında bugüne kadar 135 milyon liralık kira yardımı, proje uygulaması ve kamulaştırma desteği sağladık."

Rize'de İller Bankası aracılığıyla atıksudan içme suyuna ve şehircilik uygulamalarına kadar birçok alanda çalışma yaptıklarına dikkat çeken Kurum, "Bu güne kadar tüm şehircilik uygulamaları için 2.6 milyar lira olan 176 projemizi tamamladık. Rizeli kardeşlerimizin hizmetine sunduk. İçerisinde Güneysu Kıbledağı içme suyu inşaatı, Merkezde bisiklet yollarının yapımı, Boğaz Mahallesi Deniz Feneri Sosyal Tesisi'nin yapımı, Kendirli'de sokak sağlamlaştırma, Isırlık Tabiat Parkı biyolojik gölet yapımı ile İyidere ve Derepazarı'nda kanalizasyon, içme suyu ve derin deniz deşarjı çalışmalarının olduğu toplam yatırım bedeli 186 milyon lirayı aşkın 21 projemiz de devam ediyor." dedi.

BU İNŞAATLARI SATACAKLARIMIZI SÖYLÜYORLAR, SATMAYACAĞIZ, VATANDAŞLARIMIZIN HİZMETİNE SUNACAĞIZ

Ayder Yaylasında yol ve altyapının tamamını İller Bankası eliyle yenilediklerini kaydeden Kurum, "Ayder Yenileme ve Koruma Projemiz kapsamında TOKİ Başkanlığımızca bin 917 araçlık kapalı otoparkın yapımına devam ediyoruz. İnşallah yıl sonunda tamamlayacağız. Yine termal tesisin, konaklama birimlerinin, Gelintülü Şelalesi Seyir Terasının yapımını da sürdürüyoruz. Termal tesisimizi, konaklama birimlerimizi tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu inşaatları satacaklarımızı söylüyorlar. Satmayacağız. Biz bu inşaatlarımıza vatandaşımıza, oradaki o doğaya, doğayı bozan vatandaşlarımıza teklif etmek suretiyle yeni yaptığımız yerlere taşıyacağız. Oraları yıkıp doğal haliyle bırakacağız. Buradaki görüşmelerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yüzyılında üretilecek işleri 20 yılda Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yaptıklarını işaret eden Kurum, "Sırada ülkemizin çok daha ileriye taşıma hedefimiz var. Büyüklerimiz, 'Gayesiz insan nasipsiz kalır.' diyor. Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yüzyılı vizyonumuz ile lider ülkeler arasında olmak, bundan sonraki geleceğimizi bırakacağımız çocuklarımıza evlatlarımıza müreffeh bir Türkiye bırakmak amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Biz hizmet üretirken, eser üretirken, başarı hikâyeleri yazarken maalesef algı üretenleri de büyük işlerimizi karalamaya kalkanları da hep birlikte görüyor, şahit oluyoruz. Beceriksizlikle, iş bilmezlikle, liyakatsizlikle şehirlerimizin birikimlerini heba ettiklerini görüyoruz. 'Engelleniyoruz.' siyaseti yapıyorlar. Emin olun hiçbir işlerine engel vurmuyoruz. Engel olmuyoruz. Bizden ne talep ediyorlarsa hep vatandaşımızın, milletimizin lehine talepleri gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Kimseyi ötekileştirmedik ve herkese kucak açtık ve 81 şehrimizde, 85 milyon vatandaşımız ile birlikte yürümeye, milletimize hizmet etmeye, şehirlerimize eser kazandırmaya Allah'ın izni milletimizin duaları ile devam edeceğiz."

YÜZYILI HİKAYESİNİ HEP BİRLİKTE BAŞLATACAĞIZ

Çağ açan sosyal hamleler ile AK Parti'nin eser sancağını en üst seviyeye çıkaracaklarına işaret eden Kurum, "Bunu teşkilatımız ve vatandaşımız ile birlikte yapacağız. Bu güzel şehirden, bu güzel beldeden çıkmış, tüm ülkeye derman olmuş dava liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız, genel başkanımızı Cumhur İttifakımızı 2023 yılında yeniden başkan yapacağız ve Türkiye Yüzyılı hikayesini hep birlikte başlatacağız" şeklinde konuşmasını tamamladı.