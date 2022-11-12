Bakan Kurum: "O ‘altılı masa’, bu projeleri hayal etse yapamaz!" | Video

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum, “ ‘Türkiye Yüzyılı’ndaki hedefimiz şudur; 2035 yılına kadar tüm Türkiye'de deprem dönüşümüne girmemiş hiç bir alan bırakmak istemiyoruz. Bu çerçevede ülkemizin 81 ilimizde bu dönüşüm sürecini yürüteceğiz. Allah'ın izniyle bunu milletimizle birlikte başaracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde inşallah bu adımlarımızı atacağız… “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesini açıkladıktan 40 gün sonra 17 ilimizde 5 bin 615 konutumuzun temelini attık. O ‘altılı masa’, bu projeleri hayal etse yapamaz… Biz hizmet üretirken, eser üretirken, başarı hikâyeleri yazarken, maalesef algı üretenleri de yine büyük işlerimizi karalamaya kalkanları da hep birlikte görüyoruz, şahit oluyoruz. Beceriksizlikle, iş bilmezlikle, liyakatsizlikle şehirlerimizin birikimlerini de heba ettiklerini görüyoruz. Engelleme siyaseti yapıyorlar. Emin olun hiçbir işlerine engel vurmuyoruz, engel olmuyoruz. Hep vatandaşımızın, milletimizin taleplerini gerçekleştirdik. Gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Kimseyi ötekileştirmedik. Herkese kucak açtık ve 81 şehrimizde 85 milyon vatandaşımızla birlikte yol yürümeye, milletimize hizmet etmeye, şehirlerimize eser kazandırmaya da Allah’ın izniyle, milletimizin dualarıyla devam edeceğiz…” diye konuştu.