2023 seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bir türlü birlik olamayan İYİ Parti ve CHP arasındaki kriz kameralar önünde sürmeye devam ediyor. İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına açıktan karşı cephe almasına bugün Engin Altay'dan yeni bir yanıt daha geldi.
CHP'li Engin Altay'dan Akşener'e çağrı: Yavuz Ağıralioğlu'nun kulağı çekilmeli | Video
'BANA SÖYLEDİKLERİNİ MİLLET DÜŞMANLARINA SÖYLEMEDİLER'
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu son dönemde CHP'li isimlerden kendisine yönelik gelen sert eleştirilerle ilgili bugün dikkat çeken bir çıkış yaparak, "Sadece kaybedebiliriz kaygısından dolayı bana söyledikleri lafların onda birini devlet millet düşmanlarına söyleyemediler. Söylesinler bakalım" ifadelerini kullandı.
"YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NUN KULAĞI ÇEKİLMELİ"
CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay bugün katıldığı bir programda, Meral Akşener'in Yavuz Ağıralioğlu'nun kulağını çekmesi gerektiğinin mesajını vererek, "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz. Bugün benim izlediğim video hoş bir video değil." dedi.
Engin Altay, "6 siyasi liderin 6'sını da gözümüz gibi korumalıyız. Hem nezakete, hem masaya olan güvenin sarsılması meselesi" ifadelerini de kullandı
'KRALDAN ÇOK KRALCI'
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay daha önce sert bir eleştiride bulunarak Yavuz Ağıralioğlu'nu kraldan çok kralcılık yapmak ile suçlamıştı. Yavuz Ağıralioğlu bu açıklamalara "Kral da kralcı da değiliz." cevabını vermişti.