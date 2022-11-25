CHP’li Engin Altay’dan Akşener’e çağrı: Yavuz Ağıralioğlu’nun kulağı çekilmeli

"YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NUN KULAĞI ÇEKİLMELİ"

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay bugün katıldığı bir programda, Meral Akşener'in Yavuz Ağıralioğlu'nun kulağını çekmesi gerektiğinin mesajını vererek, "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz. Bugün benim izlediğim video hoş bir video değil." dedi.

Engin Altay, "6 siyasi liderin 6'sını da gözümüz gibi korumalıyız. Hem nezakete, hem masaya olan güvenin sarsılması meselesi" ifadelerini de kullandı

'KRALDAN ÇOK KRALCI'

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay daha önce sert bir eleştiride bulunarak Yavuz Ağıralioğlu'nu kraldan çok kralcılık yapmak ile suçlamıştı. Yavuz Ağıralioğlu bu açıklamalara "Kral da kralcı da değiliz." cevabını vermişti.