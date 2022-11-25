CHP'li Engin Altay'dan Akşener'e çağrı: Yavuz Ağıralioğlu'nun kulağı çekilmeli | Video

6'lı masadaki İYİ Parti/CHP kavgasında bugün yeni bir tartışma daha yaşandı. CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, Yavuz Ağıralioğlu'na yönelik çok sert sözler kullandı. Engin Altay, Meral Akşener'in Yavuz Ağıralioğlu'nun son dönemdeki çıkışları nedeniyle kulağını çekmesi gerektiğinin mesajını verdi.