AK Partili Turan açıkladı! Erken seçim olacak mı?

Başta Özgür Özel olmak üzere kendini Genel Başkan olma rüyasıyla yatıp kalkan insanların Kemal Kılıçdaroğlu'nu orada tutmayacaklarını iddia ediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu için siyaset bitmiştir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatı sonlanmıştır. Birkaç ay sonra aday olsa da olmasa da CHP Genel Başkanlığı kapanmıştır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını en çok isteyenler onun en çok kaybolmasını isteyenlerdir.



TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ TÜRK İFADESİ

Tüm kurumların başında Türk olmasından keyif alıyorum öyle olmasını istiyorum. Çünkü Yüzde 15 oranında doktor oy kullanmış. Burada büyük bir yanlış var tüm doktorlarımız aslında oy kullanmaya gitse bu seçimlerin sonucunun farklı olacağı kanaatindeyim. Barolarda da avukatım benzer şeyler yaşıyoruz. Bizim camiamız diyelim tabiri caizse çok konuyla ilgili olmayabiliyorlar zaman zaman. Yüzde 15 ile seçilen bir Fincancı var. Yüzde 15'in yüzde 40'ını almış. Yani toplam doktorların yüzde 6'sına tekabül ediyor. Yüzde 6'lık doktor oyuyla başkan olan bir kişiden bahsediyoruz. Hiçbir karşılığı yok aslında. Birinci işimiz tüm doktorlarımızın bu işe sahip çıkması lazım. İkinci işimiz her kanunda olduğu gibi bu kanunda da eksikler var. Barolar tekti şu an çoklu baroya imkan sağlandı. Tüm kurumların benzer çalışmalara tabi tutulmasında fayda var. Şu an bir grup arkadaşımız buna çalışıyor. Bu çalışmanın olup olmayacağı sonraki tartışma konusu.