AK Partili Turan açıkladı! Erken seçim olacak mı?

ERKEN SEÇİM OLACAK MI?

5 yıldan beri her dönem muhalefet partileri ısrarla erken seçim olduğunu söylediler ve tarih verdiler. Ama bir seçim olmadı. Biz hala seçim tarihi olarak 15 Haziran diyoruz. Biz seçimlerin zamanında olmasını istiyoruz. Eğer erken olacaksa bile asla böyle bir gündemiz yok ama olacaksa bile Ali Babacan'ın mart ayını söylemesi teknik bilgiden çok uzak bir konu. Bilindiği seçim kanunu değiştiği. Büyük oranda buna 'evet' dedik. Hatta önemli oranda muhalefet vekilleri bile 'evet' dedi. Seçim kanunun değişmesinin tarihi 6 Nisan'dır. 1 yıl süre geçerlidir. Türkiye'de 6 Nisan'dan önce seçim olamaz. 6 Nisan'da hafta içi 9 nisan ilk Pazar oluyor. Yani Türkiye'de 9 Nisan'dan önce seçim olamaz. İşte bundan önce bir tarih vermesi konuya ne kadar uzak olduğunu gösteriyor.

6'LI MASA ADAY BELİRLEME SORUNU

Zaman zaman kendine meşru alan açmak için bizi sert eleştiren bir isimdir. İYİ Parti'nin içerisinde Yavuz Ağıralioğlu'nun durduğu yer başka bir yer, İYİ Parti'nin durduğu yer başka bir yerdir. Biri Togg açılışına geliyor birisi kızıyor. Biri tezkereye evet diyor diğeri kızıyor. Türk toplumu güçlü lider ister. Seçimlerde ne yapmak istediğini görmek ister. 8 defa toplandılar bunlarında hepsinde aşağı yukarı aynı metinler var. Ortak kanaatleri belli ve parlamenter rejimden başka bir ifadeleri de yok. Fakat bu millet önünde yürüyecek lideri görmek ister. Sanki utanıyorlar mı ki lider söylemiyorlar. Neyi gizliyorlar. Yıpranırmış! Biz Erdoğan ile 20 yıldır yol yürüyoruz ve yıpranmadı. Biz karşımızda güçlü bir muhalefet isteriz. Bu bizi daha güçlü yapar. İstanbul'da devasa bir heyecanla bir araya geldik. Aslında AK Parti sahada masada değil. Onlar masada var olma mücadelesi veriyorlar. Her zamankinden daha büyük heyecanla yolumuza devam ediyoruz.

6'lı masanın o kavgalardan topluma vereceği bir şey yok. 'Kavgalı eve gelin verilmez' derler. CHP ve İYİ Parti'nin kavgası var, CHP'nin kendi içinde kavgası var. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu aday olmak istiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi onu durdurmak istiyor. İYİ Parti ve CHP farklı şeyler söylüyor. 6'lı masanın vaadi toplumda karşılığı olan bir durum değil.



6'LI MASANIN ADAYI KİM OLACAK?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu Türkiye'de ben de aday olurum. Bu iddiamda ısrarlıyım. Bu millet kendi değerlendirmesini yaparken 'kim çalışır kim çalışmaz kim Türkiye'yi büyütür kim büyütmez' buna bakar. Kişinin kimliğine mezhebine veya tarzına bakarak bunu yapmaz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun herkes kadar aday olma hakkı vardır. Ama ben aday olamayacağı kanaatindeyim. Hala bu kadar olaya rağmen kendini gizlemesini buna bağlıyorum. CHP'nin içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu aday olmasını isteyenlerin tozunu temizleyin altında 'Kemal Kılıçdaroğlu gitsin, ben geleyim anlayışı' vardır. Kemal Kılıçdaroğlu için siyaset bitti. Aya olsa da olmasa da Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı koltuğunda kalma ihtimali yok.