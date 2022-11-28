SMA şurubu müjdesi aileleri sevindirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçen hafta SMA'lı bebekler için şurup formundaki ikinci bir ilacın kullanıma alınması için işlem başlattıklarını açıklaması aileleri sevindirdi.İzmir Tire'de SMA'lı 3.5 yaşındaki Mehmet Ayaz Sındıraç'ın annesi Zeynep Sındıraç, 4 ayda bir kullanmak zorunda oldukları Spinraza ilacı için başvuruda bulunduklarını belirterek, "Bu ilacı alabilmek için 3 gün hastanede kalmamız gerekiyor. Şurup formu kullanılırsa hastanede yatmamıza gerek kalmaz. Ayaz'ı enfeksiyondan korumuş oluruz" dedi.