Emine Erdoğan: Türkiye dünyanın en cömert ülkesidir

"TÜRKİYE, ULUSLARARASI ALANDA DA HER ZAMAN AFRİKA'NIN SESİ OLDU"

Türkiye'nin dış politikasının odağında en başta "insan sevgisi" olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, şöyle konuştu:

"Karşılıklı kazanma ilkesine dayanan, ihya ve imar etmenin tecrübesini gittiği her yere götüren bir anlayış var. Bu anlamda Türkiye, her zaman müşfik bir güç olagelmiştir. TİKA, AFAD, Kızılay, Maarif gibi birçok kurumumuz, Afrika'nın kalkınması için ortaya somut bir çaba koymuştur. Sağlıktan eğitime kadar birçok alanda hizmet götürmüşlerdir. Siyasi, sosyal ve ekonomik değişimler için kalıcı destek sağlamışlardır. Türkiye, uluslararası alanda da her zaman Afrika'nın sesi olmuş, kıtada barış ve istikrarın sağlanması için gayret etmiştir. Bunun yanında iş insanlarımız, Afrika'ya kalkınmanın anahtarı olacak yatırımlar yapmışlardır. Bugüne kadar 14 binden fazla Afrikalı öğrenci Türkiye burslarından yararlanmış, ülkelerine bilgi ve deneyim taşımıştır. İşte bu aktif, çok boyutlu ve girişimci dış politika yaklaşımımız, ülkelerin menfaati bir yana bırakarak insanlığın ortak mutluluğu için de çalışabileceğini ispat etmiştir."

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birçok Afrika ülkesi ziyaretinde kendisine refakat ettiğini anımsatarak, "Bu seyahatlerin şahsi dünyamda çok ayrı bir yeri oldu. Çünkü gittiğim her ülkenin mütebessim insanlarına, kültürüne ve doğasına hayran kaldım. Her yerde karşılaştığım, güçlü ve azimli Afrikalı kadınlardan bilhassa çok etkilendim. Bildiğiniz gibi, gençliğim boyunca STK'larda çalışmış ve gönüllülük faaliyetlerini hayatının merkezinde tutmaya gayret etmiş biriyim. Deneyimlerim bana, iyiliğin hayattaki en büyük dönüştürücü güç olduğunu defalarca ispat etti. O nedenle bilhassa Afrikalı kadınlar ve çocuklar için faydalı işler yapmak istedim." ifadelerini kullandı.

2015'te Etiyopya ziyaretinin çok önemli bir başlangıcın vesilesi olduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan, "Orada bir STK'ya bağlı tekstil atölyesinde kadınların el emeği ürünlerinin, bir dolar karşılığında alındığını öğrendim. Daha da vahimi, ürünler Avrupa'nın pahalı butiklerinde çok yüksek fiyatlara satılıyordu. Kadınlar ise bu kardan paylarını maalesef alamıyorlardı. Biz de bu adaletsizliğe, adil bir pazar kurarak cevap vermek istedik. Halihazırda kurduğumuz Afrika El Sanatları ve Kültür Evi'nde 24 ülkeden alınan ürünleri satıyor ve gelirini olduğu gibi kadınlara bırakıyoruz. Bu girişim, insani değerler adına önemli bir semboldür. Adeta, Hz. Mevlana'nın 'bir mum diğer mumu tutuşturmakla, ışığından bir şey kaybetmez' sözünün canlı bir örneğidir." diye konuştu.

Bu konuda Afrika ülkelerinin büyükelçilerinden destek beklediklerini dile getiren Emine Erdoğan, daha fazla kadına ulaşmak ve onları ekonomik olarak güçlendirmek için iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyacağını ifade etti.