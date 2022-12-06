Emine Erdoğan, ‘Afrika Evi’ programına katıldı | Video

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Gönüllülük Günü çerçevesinde düzenlenen “Afrika Evi” programına katıldı. Emine Erdoğan, “Ete kemiğe bürünmüş iyilik örneklerini çoğaltırsak hem dünyamız hem de geleceğimiz güzelleşir. Bu anlamda Türkiye'nin Afrika açılımıyla dünya tarihinde yepyeni bir sayfa açtığına inanıyorum” dedi.