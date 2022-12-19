Tansiyonu yükselten hakaret: İzinsiz gösteride polis HDP’li isme tokat attı! Valilik’ten açıklama geldi

Dün İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir grup HDP'linin eylem için toplanması sonrasında polisin tüm uyarılarına rağmen dağılmayan gruba müdahale edildi.

İzinsiz gösteride polis HDP'li isme tokat attı! Valilik'ten açıklama geldi | Video

Aralarında HDP eski milletvekili ve İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü'nün de bulunduğu grup ile polisler arasında arbede yaşandı.