İzinsiz gösteride polis HDP'li isme tokat attı! Valilik'ten açıklama geldi | Video
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Kadıköy'de yapılan izinsiz gösteride aralarında eski HDP milletvekili ve İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü'nün de bulunduğu grup ile polisler arasında arbede yaşandı. O sırada bir polis Encü'ye tokat atarken İstanbul Valiliği, ortaya çıkan görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Metinde, "Görevlileri tahrik ederek '…Partinin itleri, şerefsizler…' şeklinde hakarette bulunan F.E isimli şahsa yapılan gözaltı işlemi sırasında ortaya çıkan görüntülerle ilgili inceleme başlatılmıştır." denildi.