SON DAKİKA | Türkiye Yüzyılı Zirvesi! Bakan Varank’tan 6’lı koalisyona vizyon mesajı: Bizi izlemeye devam etsinler

"BİZİM YAPTIKLARIMIZA HAYALLERİ BİLE ERİŞEMEZ"

Türk sanayisi artık dünya pazarında üst sıralarda yer alıyor. Küresel inavosyon endeksinde 14 sıra birden yükseldik. Gönül isterdi ki yaptıklarımızdan bahsederken 6'lı masanın temsilcilerimiz de burada olsun. Mutabat metninde bizim yaptıklarımızı kendilerine hedef olarak koymuşlar. Bizim yaptıklarımıza hayalleri bile erişemez.

"İŞ DÜNYASINI TEHDİT EDEN MUHALEFET PARTİSİ VAR"

İş dünyasını ve yatırımcıları tehdit eden bir muhalefet partisi var. İşte aslında iş dünyasının bunu çok iyi değerlendirmesi lazım. Biri sizi tehdit ediyorsa buna en iyi tepkiyi iş dünyası vermesi lazım. Türkiye'nin dünyanın en büyük çimento ihracatçılarından biri olduğunun farkında bile değiller."