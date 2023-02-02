Bakan Varank'tan 6'lı koalisyona vizyon mesajı: Bizi izlemeye devam etsinler 02.02.2023 | 18:27 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 6'lı masanın AK Parti hükümetinin devreye aldığı uygulamaları ve yenilikleri üstlenmesine sert tepki gösterdi. Bakan Varank, 6'lı masa ortak mutabakat metninin bir vizyon içermediğinin altını çizdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bakan Varank'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

6'lı masanın Türkiye'de teknoloji ve inavasyon alanında neler yapıldığını bilmediğini anlıyoruz. Biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak trendleri takip eden dünyayı takip eden bu anlamda Türkiye'yi teknoloji ve inavasyon yarışında ön plana çıkarmak için gerekli çalışmaları yapan ve hayata geçiriyoruz. Birçok alanda büyük bir atılım içerisindeyiz. Bu 6'lı masanın programında metninde bu tarz bir vizyon olmadığını görmüyoruz. Uzay, biyoteknoloji alanında en ufak bir vadetleri yok. Onlar bizi izlemeye devam etsinler. Vatandaşlarımız zaten 2300 maddelik böyle karman çorman bir metinden ziyade kim hali hazırda neyi ortaya koyuyor bunu değerlendireceklerini düşünüyorum.