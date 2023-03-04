SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan 6’lı koalisyon yorumu: Biz can derdindeyiz, bunlar mal derdinde...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aday belirleme toplantısı sonrası dağılan 6'lı koalisyon ile ilgili ilk açıklamasını yaptı. Erdoğan, deprem sonrası vatandaşların sorunlarını çözmeye odaklandıklarını belirterek, "Biz can derdindeyiz, bunlar mal derdinde." ifadelerini kullandı. Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın kararlı ve yol haritası belli şekilde hareket ettiğini söyledi, koalisyonun ikinci hamlesine kadar bir değerlendirme yapmama kararı aldıklarını da vurguladı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Erdoğan, "AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak onlar ne der, ne yapar, nasıl adım atar böyle bir durumumuz yok. Zaten Cumhur İttifakı olarak hedefimizi belirledik. Yolumuzu belirledik ve şu anda bütün çalışmalarımızı bunun üzerine yapıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz." dedi.

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