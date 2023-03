Depremzedelerden Altılı Masa’nın rezil adaylık pazarlığına tepki: Koltuk derdinden bizi unuttular

geçtiğimiz hafta başlayan ve günümüze kadar uzanan siyasi entrikalar dizisi, depremden zarar gören vatandaşlarımıza yönelik yürütülen yardım kampanyalarını gölgede bıraktı. SABAH'a konuşan depremzedeler muhalefete sert tepki gösterdi:Koltuk derdine düştüler, depremi gündemden düşürdüler. Bunlar koltuk sevdalısı. Hakkımızı onlara helal etmiyoruz.İlk gün göstermelik deprem bölgesine gelip ortadan kayboldular. Devletimiz yaralarımızı sarıyor. Onlar ise Ankara'da toplanıp, miting, kutlama yapıyorlar. Yazıklar olsun.: Hayatımız yıkıldı. 6'lı Masa ise adayını kutlamayla açıklıyor. Bu neyin kutlaması?Koyun can derdinde kasap et derdinde. Bu haldeyken bile kavga yapıyorlar. Kendi sorunlarını çözemiyorlar. Halkın sorunlarını böyle mi çözecekler?Bizim sorunumuzu gündeme getirmeyen muhalefet yarın iktidara geldiğinde ne yapacak? Günlerdir gündemi meşgul ettiler.Biz Hatay Hassa'da yaşam mücadelesi verirken onlar deprem yokmuş gibi davrandılar.Benim gündemim çocuklarım, Altılı Masa değil.Şu zamanda siyaset için uğraşıyorlar. Bunları görünce üzülüyoruz, kınıyoruz. İnsanlık gidiyor, bunun zamanı mı?: CHP'nin milletin partisi olmadığı bir kez daha ortaya çıktı. Ülke yastayken kutlama yapmak da neyin nesi. Millet son sözünü sandıkta söyleyecek.Depremin ilk gününden itibaren devletimiz her gün yanımızda oldu. Bugün ülke yastayken seçimi karnaval haline getirenlere yazıklar olsun.Genel merkezlerinde kutlama yapanlarI bu millet hiç unutmayacak.