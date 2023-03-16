İşçi Numan’ın adalet yürüyüşü! CHP Genel Merkezi’nin önünde açlık grevi yapacak





Asgari ücret 5 bin 500 lirayken bizim maaşımız 6 bin 200 lirada kaldı. Enflasyona ezildik. Sadece ben değil binlerce arkadaşım bankalardan kredi çekmek zorunda kaldılar. Şimdi ülkenin yönetimine talip bir CHP var. İşçi kardeşimiz diyor, emekçi kardeşimiz diyor. Gençler geleceğimiz diyor. Gençleri geleceği olarak gören bir partiye ben şu soruyu soruyorum. Geleceğin gençleri ebeveynlerinin eline bakmak zorunda. Bunların enflasyonun altında kalmalarına neden göz yumdular?" dedi.