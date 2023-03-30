CHP’nin Halk TV’sinden İnce’ye ’TERÖR’ sansürü

"TERÖRE KARŞI MESAFELİYİZ" MESAJI

İnce ise Memleket Partisi olarak ittifakların olması gerektiğine dikkat çekerek, "Bu ittifaklar menfaat ittifakları olmamalı, ilke ittifakları olmalıdır. Bizim ilkelerimiz çok nettir. Biz bir, Atatürk'ü tartıştırmayız iki, teröre karşı mesafeliyiz. PKK'sına, FETÖ'süne IŞİD'ine aklınıza kim geliyorsa DHKP-C'si hepsine, Hizbullah'ına. Biz kadın hakları konusunda da çok kararlıyız. Asla geri adım atmayız" dedi.