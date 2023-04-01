Fondaş medyada alçak iftira: Mühendisleri öldürüp İHA-SİHA yaptılar

BABACAN DA MİLLİ TEKNOLOJİYİ HEDEF ALMIŞTI...

Dünyanın hayranlıkla izlediği Türk SİHA'larının üreticisi olan Baykar'ı hedef alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir TV programında "Şimdi seçim yaklaşıyor. Hükümetin elindeki en önemli propaganda projelerinden bir tanesi bu. Bu da öyle bir hale getirildi ki 'Bu kutsal, dokunulmaz, dokunanı mahvederiz' falan gibi bir durum oldu. biz dokunacağız tabii ki yani." ifadesiyle SİHA ve İHA'lar hakkında tehdit dili kullanması büyük tepki toplamıştı...

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