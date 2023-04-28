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Giriş Tarihi: 28.4.2023 17:34 Son Güncelleme: 28.4.2023 18:54

Başkan Erdoğan'dan 'petrol' açıklaması! Uzak olmayan günlerde kavuşacağız

Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açılıyor. Törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Doğal gazın ardından bir müjdede 'petrol' için veren Başkan Erdoğan, "Kendi doğalgazımıza kavuştuk, ihtiyacımızı görecek kadar petrole kavuşacağımız günleri de çok uzak olmayan bir tarihte inşallah hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan’dan ’petrol’ açıklaması! Uzak olmayan günlerde kavuşacağız

Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açılıyor. Törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Adana çevre yolu adeta şehirçi yol haline geldi. Bu kapsamda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü de bugün hizmete açıyoruz. Adana'nın kuzey bölgesindeki stadyum, şehir hastanesi ile şehrin diğer yakasındaki ulaşım kısalacaktır.

Bu eseri şehirmize kazandıran bakanlığımızı, yüklenici firmayı tebrik ediyorum.

Milletimiz geçmişte yaşadığı geri kalmışlık, zulüm günlerinden bıkmıştı.

Adana'da artık tüm vaktini ve enerjisini güvenli ve huzurluğu geleceği için yaşamak istiyor. Biz yaptığımız her yatırımla, Adana'ya işte bu hakkını teslim etmek mecburiyetindeyiz.

Altyapı olmadan, yatırım ve üretim olmayacağını bilen milletimiz, 21 yıldır bize hep destek verdi. Siz doğru olursanız, Hakk'a uygun çalışırsanız, Allah da önünüze nice fırsatlar çıkarıyor.

Başkan Erdoğan'dan 'petrol' açıklaması! Uzak olmayan günlerde kavuşacağız | Video

Milletimizin bu gayreti gördüğünden, takdiri ona göre yapacağından en ufak şüphe duymuyoruz.

PETROL AÇIKLAMASI
Kendi doğalgazımıza kavuştuk, ihtiyacımızı görecek kadar petrole kavuşacağımız günleri de çok uzak olmayan bir tarihte inşallah hep birlikte göreceğiz

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Başkan Erdoğan'dan 'petrol' açıklaması! Uzak olmayan günlerde kavuşacağız
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