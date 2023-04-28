Başkan Erdoğan’dan ’petrol’ açıklaması! Uzak olmayan günlerde kavuşacağız

Milletimiz geçmişte yaşadığı geri kalmışlık, zulüm günlerinden bıkmıştı.

Adana'da artık tüm vaktini ve enerjisini güvenli ve huzurluğu geleceği için yaşamak istiyor. Biz yaptığımız her yatırımla, Adana'ya işte bu hakkını teslim etmek mecburiyetindeyiz.

Altyapı olmadan, yatırım ve üretim olmayacağını bilen milletimiz, 21 yıldır bize hep destek verdi. Siz doğru olursanız, Hakk'a uygun çalışırsanız, Allah da önünüze nice fırsatlar çıkarıyor.

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