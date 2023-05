Balıkların yerini fareler aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin işbilmezliği çevre felaketine neden oluyor. Megakentin incisi Haliç, diğer adıyla Altınboynuz, her geçen gün bataklığa dönüşüyor. Silahtarağa Projesi, Haliç'i kirletecek diye 'Temel atmama töreni' yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yıllardır çöp sularını Haliç'e gönderdi. Günden güne kirlenen Haliç'te son görüntüler durumun ne kadar vahim olduğu gözler önüne serdi.Kıyılar çöple doldu. Yüzeyi yağ ve çamur tabakasıyla kaplanan denizde artan koku da vatandaşlar için dayanılmaz hal aldı. Sahil boyunca balıkların yüzdüğü denizde şimdi fareler kol geziyor. Tüm şikâyetlere rağmen İBB yetkilileri ise herhangi bir tedbir almıyor. Balat'ta SABAH'a konuşan tekne sahibi Uğur Özdilek (32), "Deniz çöplerle dolu ve çok kötü kokuyor. Fareler çoğaldı. İplerine tutundukları teknelerin içine girerek çoğalıyorlar. Umarım belediye bir an önce bu duruma el atar" dedi.SDÜ Öğretim Üyesi Hidrobiyolog ve Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim danışmanı Dr. Erol Kesici de, Haliç'te deniz taşıt trafiği ve kirlilik denetimlerinin artırılması gerektiğine işaret ederek, çözüm önerilerini şöyle sıraladı: "Biyoçeşitlilik artırılmalı, dip çamuru temizliği yapılmalıdır. Ekolojik restorasyon, su kalitesinin yükseltilmesi sağlanmalı, bu çerçevede mevcut ve planlanan projeler gözden geçirilmelidir. Alg miktarı (siyanobakteri) her dönem izlenmelidir. Mekanik yöntemlerle temizleme yöntemleri uygulanmalıdır."