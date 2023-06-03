Kurban etleri depremzedeye

"Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" kampanyasını başlatan Kızılay, Kurban Bayramı için hazırlıklarına başladı. Özellikle Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların et ihtiyacının karşılanması için hayırseverlerin kurban bağışını alacak olan Kızılay, Et ve Süt Kurumu (ESK) ile işbirliği yaparak vekâlet yoluyla 128 bin hisselik kurban kesecek. 2023 yılı için kurban hisse bedeli yurtiçinde 5 bin 950 lira, yurtdışında 2 bin 650 lira olarak belirlendi. Yurtdışında yaşayan ve hisse bedelini döviz cinsinden ödemek isteyenler, Türkiye için 1 hisse karşılığı 295 dolar veya 275 euro, diğer ülkeler için 130 dolar veya 120 euro ödeyerek vekâlet verebilecekler. Kızılay tarafından kesilecek 128 bin hisselik kurbanın dağıtımında depremzedelere öncelik verilecek. Kurban paylarının bir kısmıyla da ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve depremzedelere aşevlerinde sıcak yemek dağıtımı yapılacak. Kızılay, kurbanlık koyunlarını satamayan satıcının zarar etmemesi için kalan hayvanlarını satın alan ESK ile işbirliği içinde kavurma konservesi yaparak yıl boyu ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.Bağışlanacak kurbanlar veteriner hekimler tarafından seçilecek; modern kombinalarda, hijyenik şartlarda, vekâlet sahiplerinin isimleri okunarak bayramın ilk üç günü kesilecek. İslami şartlara uygun şekilde gerçekleştirilecek kurban kesimlerine, din görevlileri, veteriner hekimler ve noterler eşlik edecek. Ayrıca, kurban kampanyası kapsamında, yurtdışında da varlığını gösterecek Kızılay, insani krizlerin yaşandığı Bosna Hersek, Filistin (Kudüs/Gazze), Irak, Yemen, Somali gibi ülkeler başta olmak üzere, 22 ülkede kurban kesimi yapacak.