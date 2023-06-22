Tanju Özcan’dan bomba iddia: Meral Akşener, Mansur Yavaş’ın oyununa geldi

YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞINI DESTEKLEMİŞTİ

14 ve 28 Mayıs seçimleri öncesinde koalisyon masasındaki adaylık savaşında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olması gerektiğini savunmuş ancak masadan beklediği desteği alamamıştı. Meral Akşener, kendisinden ayrı olarak 5 partinin önceden Kılıçdaroğlu ismi üzerinde uzlaştığı ve kendisine bir dayatmada bulunduğunu belirterek itiraz etmişti. Akşener bununla kalmayıp masaya yaptırdıkları anketleri de örnek vererek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu isimlerinin cumhurbaşkanlığı adayı olmasını desteklediğini söylemişti.

SON DAKİKA! Meral Akşener 6'lı masayı dağıttı: "Boyun eğmeyeceğiz" | Video

AKŞENER ZEHİR ZEMBEREK SÖZLERLE MASAYI DEVİRMİŞTİ

Akşener, 3 Mart 2023 günü Kılıçdaroğlu'nun adaylığının belli olmasının ardından zehir zemberek sözlerle masayı devirmişti. Akşener, "5 siyasi parti ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını söylediler. Biz masaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismini beyan ettik. Ancak önerimiz kabul görmedi. Anladık ki şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Biz İYİ Parti'yi bunun için kurmadık. Üzülerek söyleyerek geldiğimiz noktada Altılı Masa millet iradesini yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Bir noter masasına dönüşmüştür." ifadelerini kullanmıştı.