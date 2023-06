Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın 10 yaşındaki kızı Elif Naz Acar, özlem duyduğu babasının anılarıyla büyüyor. Şehit Dursun Acar için memleketi Artvin'de şehitlik yapıldı. Anne Özgül Acar, kızının "babamın bahçesi" diye nitelendirdiği şehitliğe sene-i devriyesinde birlikte giderek dua ettiler.Şehit çocuğu Elif Naz Acar, baba hasretini satırlara döktü. Elif Naz'ın 15 Temmuz şehidi babası için anı defterine yazdıkları okuyanları ağlattı. Minik Elif'in, "Sevgili babam, bu yıl 4. sınıfım. Sınavlarım iyi. Annem çok iyi. Seni ikimiz de çok özledik ama sadece biz değil tüm aile seni çok özledi. Babaannemler çok iyi. Seni annemin ailesi de çok özledi ve anneannemler de iyi. Senin istediğin gibi artık kendimi matematik konusunda geliştiriyorum. Elbette annem bana yardım ediyor. Seni çok özledim. Her fotoğrafımıza baktığımda seni düşünüyorum. Sen her zaman kalbimizdesin babacığım" şeklindeki sözleri duygulandırdı.SABAH ile paylaşan şehit eşi Özgül Acar, "Her yıl olduğu gibi kızım Elif ile birlikte eşimin kabrine gittik. Birlikte dua ettik. Özlemimiz her geçen gün daha çok artıyor. Elif büyüdükçe her şeyi daha çok anlamaya başladı. Eşimi özledikçe kızıma sarılıyorum. Kızım bana sarılıyor. Kendi derdini yaşıyorsun. Canından öte bir can var. Kızımın gözlerinin içinde onun da derdini görünce kendinden vazgeçiyorsun. Elinden bir şey gelmiyor. Göğsün sıkışıyor. Kızım, eşimin fotoğrafları ile büyüyor ve onunla gurur duyuyor" diye konuştu.