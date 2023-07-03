Hakkari’de düzenlenen 5. Cilo Fest’teki renkli görüntüler HDP’yi rahatsız etti! Ferhat Encü’den skandal paylaşım

Cumhurbaşkanlığı kararıyla "Milli Park" ilan edilen İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri, sağlanan huzur ortamı sayesinde kültür, sanat ve sportif faaliyetlere ev sahipliği yapıyor.
Hakkari Valiliği himayesinde "Hakkari'de hayat var" sloganıyla bu yıl beşincisi düzenlenen festivale katılan binlerce doğasever, 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri ve çevresinde doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buldu.
Rafting, kano, bisiklet, doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, tırmanış, kayak, snowboard, konserler ve flyboard gibi etkinliklerin yapıldığı festivale katılanlar, gece de karanlığa aldırış etmeden halay çekti, yaktıkları kamp ateşlerinin başında çay içti. Festivale katılan binlerce vatandaş, türküler eşliğinde gönüllerince eğlendi.
HDP'Lİ FERHAT ENCÜ RAHATSIZ OLDU
Ortaya çıkan renkli görüntüler HDP İstanbul İl Eşbaşkanı Ferhat Encü'yü rahatsız etti. HDP İstanbul Eşbaşkanı Ferhat Encü, "Rezilliğe bakın hele! Ve bu rezilliği eğlence diye sunuyorlar." diyerek duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
Encü, şu ifadeleri kullandı:
"Rezilliğe bakın hele! Ve bu rezilliği eğlence diye sunuyorlar. Bazıları da buna ortak oluyorlar."