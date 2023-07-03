Hakkari’de düzenlenen 5. Cilo Fest’teki renkli görüntüler HDP’yi rahatsız etti! Ferhat Encü’den skandal paylaşım

HDP'Lİ FERHAT ENCÜ RAHATSIZ OLDU

Ortaya çıkan renkli görüntüler HDP İstanbul İl Eşbaşkanı Ferhat Encü'yü rahatsız etti. HDP İstanbul Eşbaşkanı Ferhat Encü, "Rezilliğe bakın hele! Ve bu rezilliği eğlence diye sunuyorlar." diyerek duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Encü, şu ifadeleri kullandı:

"Rezilliğe bakın hele! Ve bu rezilliği eğlence diye sunuyorlar. Bazıları da buna ortak oluyorlar."