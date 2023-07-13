Turkuvaz Medya 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi bugün ziyarete açılıyor

15 Temmuz 2016 tarihinde, cumhuriyetimizi ve ulusal egemenliğimizi ortadan kaldırmayı amaçlayan FETÖ destekli hain darbe girişiminin kahraman Türk milleti tarafından bertaraf edilişinin yedinci yıldönümü sebebiyle Turkuvaz Medya Grubu tarafından hazırlanan "15 Temmuz Sergisi" Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı.Fotoğraf sergisinin dün gece yapılan açılış organizasyonuna iş dünyasından önemli isimler, STK temsilcileri ve medya mensupları katılım gösterdi. Çok çeşitli kaynaklardan edinilen fotoğrafların ve Turkuvaz Medya Grubu arşivlerinde bulunan haber ve bilgi içeriklerinin yer aldığı sergi,13-16 Temmuz tarihleri arasında 10:00-19:00 saat aralığında ücretsiz bir şekilde gezilebilecek. Serginin sponsorları Halkbank, MNG Holding, Türk Hava Yolları, Koza Altın, Türkiye Sigorta, Dap Yapı, Kuzey Marmara Otoyolu, Kuzu Grup ve Sur Yapı oldu.