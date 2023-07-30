FETÖ’de büyük çözülme! 125 kritik ismi tek tek deşifre etti





M. Ç.'nin, üniversite yıllarında tanıştığı örgüt içerisinde grup abiliği, bölge lise mesulü, ev imamı, belletmen, yurt müdürlüğü, ilçe eğitim danışmanı ve ser rehber gibi görevlerde bulunduğu, örgütün faaliyetlerine aktif olarak katıldığı ve himmet verdiği, Bank Asya hesabının bulunduğu, örgütün birçok gazete ve dergisine de abone olduğu tespit edildi.