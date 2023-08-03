Millet İttifakı’ndaki ayrılık TBMM tutanaklarına da yansıdı... CHP ile İYİ Parti arasında ‘Akbelen’ çatlağı

CHP'nin Akbelen için TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırması Millet İttifakı'ndaki çatlağı iyice gün yüzüne çıkarttı. CHP'nin teklifine, ittifakın bütün bileşenleri imza verirken, İYİ Parti temsilcilerinin imzası yer almadı.

GERİLİM GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Muğla'ya bağlı Akbelen'deki vatandaşları provoke etmek isteyen fakat bölge halkının tepkisi sonrası amaçlarına ulaşamayan CHP'nin yeni hamlesi hem sonuçsuz kaldı hem de Millet İttifakı'ndaki çatlağı gözler önüne serdi. CHP grubunun 8 Ağustos'ta Akbelen'i görüşmek üzere TBMM'yi toplantıya çağırması İYİ Parti ile CHP arasındaki gerilimi iyice gün yüzüne çıkardı.

KÜÇÜK ORTAKLARIN VAR BÜTÜK ORTAĞIN YOK

CHP tarafından TBMM'ye verilen, "Anayasa'nın 93'üncü TBMM Meclisi iç tüzüğünün 7'inci maddesi gereğince, ekte yer alan görüşme önergesini görüşmek üzere 8 Ağustos 2023 günü saat 15:00'te TBMM'nin olağanüstü toplantıya çağrılmasını talep ederiz" ifadelerinin yer aldığı dilekçesine İYİ Parti imza vermedi. CHP, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti temsilcilerinin imzasının yer aldığı dilekçede, ittifakının ikinci büyük ortağı İYİ Parti'nin imza vermemesi, dikkat çekti.

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