Delegelerin nasıl saf değiştirdiği ortaya çıktı: 200 bin TL + lüks araba

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in yarıştığı, Özel'in genel başkanlığı kazandığı CHP kurultayı ardından parti "rüşvet" ve "delege transferleri" iddialarıyla çalkalanıyor. Önceki gün sosyal medya hesabı üzerinden "Konuşursam altında kalırsınız" diyerek paylaşım yapan, daha sonra bu paylaşımı silen CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır'ın, "değişimcilerden", delege transferi karşılığında rüşvet aldığı iddia edildi.İddiaya göre, delege avında Ağrı ve Iğdır'ı yönettiği belirtilen Çakır'a değişimciler tarafından "Seni Gençlik Kolları Genel Başkanı yapacağız" sözü verildiği, kendisine lüks bir araba alındığı öne sürüldü. Değişim borsasından "emeklerinin karşılığı" olarak 1 milyon lira üzerinden anlaşan Çakır'a, verilen sözlere rağmen 200 bin lira ödendiği, anlaşmazlığın da bu yüzden ortaya çıktığı öğrenildi.Diğer taraftan konuyla dün bir gazeteye konuşan Çakır, İmamoğlu'nun başını çektiği "değişimcilerin", oyları karşılığında kendisi aracılığıyla her delegeye ödeme yaptığını doğruladı. Haberde Çakır'ın, "40'tan fazla delegeyi ikna ettiğini" söylediğine yer verilirken, delegelerle, partinin kasasının teslim edildiği CHP Milletvekili Özgür Karabat'ı Ankara'daki bir otelde bir araya getirdiği, değişimden yana oy kullanan delegelere kişi başı 1.500 ila 10 bin dolar arasında para dağıtıldığını" söylediği belirtildi. İddialar karşısında genel merkezin suskunluğu ise sürüyor.