Yine kiralık vekil, yine CHP! Bu kez sahnede Özgür Özel var...

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen gazeteci Barış Yarkadaş CHP'nin kiralık vekil hamlesine sert sözlerle tepki gösterdi



Yarkadaş; "CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatı üzerine SAADET - GELECEK Partisi'ne katıldı. Özgür Özel, bu transferin gerekçesini "Saadet - Gelecek grup olma ve kürsü hakkını kaybetmesin diye bunu yaptık" diyerek açıkladı. Saadet ve Gelecek'in kürsü hakkı bu kadar önemliyse CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu döneminde verilen kontenjanlara kurultayda neden tepki gösterdiniz? Üstelik o kontenjanlar verilirken hepinizin onayı vardı" ifadelerine yer verdi