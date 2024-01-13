Şehit Özdemir dualarla son yolculuğuna uğurlandı

2 kız kardeşi olan ve 1 yıl önce göreve başlayan şehit Özdemir'in tek isteğinin ise depremde yıkılan evlerinin yerine yeni ev almak olduğu öğrenildi.

Düzenlenen şehit törenine Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkiye kahramanlarını uğurluyor: Pençe-Kilit şehitlerimize veda…