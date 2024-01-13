Şehit Özdemir dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Kilit bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit olurken Kahramanmaraş'a 2 şehit ateşi düştü. Saldırıda şehit olan 9 asker, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda yapılan törenle memleketlerine uğurlandı.
Pençe Kilit operasyonunda teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan 9 askerden biri olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in naaşı Askeri uçakla memleketi Kahramanmaraş'a getirildi. İkindi namazına müteakip Şerefoğlu Mahalle Mezarlığında il müftüsü Abdurrahman Kotan tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası helallik alında ve şehit Er Müslüm Özdemir'in naaşı dualarla toprağa verildi.
2 kız kardeşi olan ve 1 yıl önce göreve başlayan şehit Özdemir'in tek isteğinin ise depremde yıkılan evlerinin yerine yeni ev almak olduğu öğrenildi.
Düzenlenen şehit törenine Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.