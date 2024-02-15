Milyarlık vurgunda ‘pes’ dedirten savunma

İzmir'de çok sayıda kişiyi "kârlı yatırım vaadi" ile dolandırmakla suçlanan "Ocakçı Holding" soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında, holding patronu Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Oçakçı'nın da aralarında olduğu şüpheliler gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan holdinge bağlı Metayıldız'ın Genel Müdür Yardımcısı emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan ifade verdi. Kendisinin, "Metayıldız'ın Genel Müdür Yardımcısı" olduğundan haberi olmadığını iddia eden Alkan, "Sisteme 1.8 milyon lira ile giriş yaptım.Normal vatandaşlara yüzde 17 kâr payı verirken, bana yüzde 20 verdi. Emekli maaşımı ve şirketten aldığım maaşı da düzenli olarak üzerine ekledim. Kâr paylarım ile birlikte param Kasım 2023'te 4 milyon liraya ulaştı. Ama paramı sistemden ben de çekemedim. Ben de dolandırıldım, şikâyetçiyim" dedi. Şirkete gelen yatırımcılara tanıtım yaptığını belirten Alkan,"Şirkete gelen yatırımcılara savunma sanayi, insansız kara aracı, VTAL insansız hava aracı, drone ve yapay zekâ konularında bilgiler aktarıyordum. Vatandaşların hiçbir şey satmadığımız şeklindeki iddialarını kabul etmiyorum. Ürettiğimiz bir 'drone'u satmıştık. Sedat Ocakçı, 15 Ocak'ta 'Sana artık ihtiyacımız yok. Şirketten ayrılabilirsin' dedi. Ancak ilk başta resmi işlem yapılmadı. 31 Ocak'ta resmi olarak işten çıkışım yapıldı" dedi.