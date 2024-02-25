Örgüt yandaşını aday yaptı DEM’e koltuk dağıttı

DEM Parti Esenyurt İlçe Belediye Başkan adayı Süleyman Avşar'ın CHP'ye destek için adaylıktan çekildiği ortaya çıktı. Avşar, 20 Şubat'ta Esenyurt İlçe Seçim Kurulu'na verdiği DEM Parti Esenyurt İlçe Başkan adaylığı ve 45 kişilik meclis üyesi adaylığını 22 Şubat'ta geri çekti.Avşar, CHP'ye destek vermek için adaylıktan çekilirken, DEM Partili 10 meclis üyesinin CHP Esenyurt meclis üyeliği listesine alındığı bildirildi.CHP Esenyurt İlçe Belediye Başkan adayı Ahmet Özer'in seçilmesi halinde, mazbatasını aldıktan 3 ay sonra DEM'e geçmesi için anlaşıldığı öğrenildi.CHP, DEM Parti için Esenyurt Belediye Başkan adayı Ali Gökmen'in yerine DEM'e ve örgüte yakın bir isim olan Ahmet Özer'i getirmişti. 2015'te HDP'den Van'da milletvekili adayı olan Özer, "Kürtlerin devlet kurma hakkının olduğunu" savunuyor. Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG ile Türkiye'nin "dostane" ilişkiler kurması gerektiğini savunan Özer, "AK Parti, Rojava Kürtlerini düşman olarak değil dost olarak görmelidir" ifadelerini kullanmıştı.Kandil'in "Koşulsuz CHP ile ittifak kurun" talimatı ile hareket eden DEM Parti, kamuoyuna açıklamasa da CHP ile yurt genelinde pazarlıklarını hızlandırdı. DEM, masa altında süren pazarlıklarla, başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olmak üzere "ortak" belediye başkanlığı, belediye meclis üyelikleri üzerinden pazarlıklarını sürdürüyor. Arka planda belediye kurumlarına bürokrat atamaları, personel alımlarında ise kontenjan oranları üzerinden pazarlığa girişen DEM, önünde en büyük engel olarak gördüğü Erdoğan-AK Parti iktidarına karşı Kandil'in "CHP ile ittifak kurun" talimatını yerine getiriyor.DEM sadece Esenyurt değil, kapalı kapılar ardında yürütülen pazarlıklarla yurt genelinde belirlenen yerlerde ve "kent uzlaşısı" kapsamında sadece İstanbul'un 22 ilçesinde aday göstermedi. CHP ile anlaşma kapsamında DEM listesi üzerinden aday gösterilmeyen ilçeler şöyle:1- Ataşehir2- Avcılar3- Bağcılar4- Bahçelievler5- Bayrampaşa6- Beyoğlu7- Çatalca8- Çekmeköy9- Esenyurt10- Eyüpsultan11- Fatih12- Kartal13- Maltepe14- Pendik15- Sancaktepe16- Sarıyer17- Silivri18- Şile19- Şişli20- Tuzla21- Üsküdar22- Zeytinburnu