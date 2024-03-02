Murat Kurum’dan ’İstanbul’un sorunları çözülecek’ mesajı: 1 Nisan sabahı çile bitecek

"HEP BİRLİKTE 31 MART'TA BÜYÜK BİR BAYRAM YAŞAYACAĞIZ"

"1 Nisan sabahı İstanbul'da çile bitecek" diyen Murat Kurum, "54 gündür sokaktayız, sahadayız. Milletimiz gittiğimiz her yerde istisnasız şunu söylüyor; 'Biz depremle ilgili, deprem dönüşümüyle ilgili bir irade göremedik. Ulaşımın çözülmesi adına, esnaf kardeşlerimizin problemlerinin çözülmesi adına bir irade, bir çalışma göremedik. Koca 5 yılda gençlerin geleceği adına bir adım atılmadığını ve İstanbul'un üzgün olduğunu, kırgın olduğunu her yerde gördük, şahit olduk. İstanbul sevgi ister, İstanbul şefkat ister, İstanbul sarılacak güvenli liman ister, dost ister, kardeş ister. Biz bu kardeşliği yapmaya geliyoruz ve inşallah burada nasıl esnafımızın zor gününde esnafımıza destek olduysak, buraya gelip söz verip o sözü tuttuysa, yine sözümüzü tutan tarafta olacağız, çalışacağız, çabalayacağız. Hep birlikte sizlerin sorunlarını teker teker çözeceğiz. Artık İstanbul'da çile bitecek. İstanbul'da sorunlar artık bitecek. Milletimizin yüzü gülecek. Devlet Demiryolları'nın arazisi var, Başkanım onu da söyledi. İSKİ'de çalışmamızı bundan önce nasıl yaptıysak, bundan sonra da oturacağız ve beraber karar vereceğiz. O kararı da sizlerle birlikte uygulayan tarafta olacağız. Ben afetlerde gittiğim her yerde şuna bir kez daha şahit oldum. Milletimiz hep şunu söyledi; o acıları yaşasalar da, yakınlarını kaybetseler de, orada annesini, babasını, evladını kaybetse de bu ülkenin birliği, beraberliği, ay yıldızlı bayrağımız için 'Vatan sağ olsun' dedi. 'Allah devletimize zeval vermesin' dediler. Biz bu anlayıştan bir gün uzak olmayacağız. Hep ay yıldızlı bayrağımız için çalışacağız. 783 bin kilometrekare vatan toprağı için çalışacağız ve burada yaşayan her bir kardeşimi dini, dili, inancı, mezhebi ne olursa olsun kucaklayan tarafta olacağız. Ve hep birlikte 31 Mart'ta büyük bir bayram yaşayacağız" şeklinde konuştu.

"1 NİSAN SABAHI SÖZLERİMİZİ TUTMANIN GAYRETİNDE OLACAĞIZ"

Mevcut İBB yönetiminin İstanbul'un sorunlarına ilgisiz kaldığını belirten Kurum, "Küçükçekmece'de Aziz Başkanımla, Büyükşehir'de de her evin, her ailenin Muradı, Murat Kurum var. Sevgimiz, kardeşliğimiz her geçen gün üstüne koyarak gidecek. Esnafımızın ne sorunu varsa, İstanbul'un ne problemi ne sıkıntısı varsa biz onu çözmek için sahada olacağız. Bir elimizle yerin altında metro şantiyelerinde, diğer elimizle şoförlerimizin ve esnafımızın sorunlarını gidermek için karayolu tünellerimizi yapacağız. Bugün Küçükçekmece'ye gelmenin çile olduğu o süreci bitireceğiz. Metroyu yaparken gençlerimizi unutmayacağız, metroyu yaparken kadınlarımızı unutmayacağız. Şurada yaptığımız esere bakın. Küçükçekmece'de Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir eseri var mı? Gençlerimiz için, mahallemiz için, esnafımız için buraya geldik ve muhteşem bir eser kazandırdık. Nereye gitseniz bizim eserimizi, alın terimizi görürsünüz. Küçükçekmece gençlerinin, büyük bir spor salonundan geleceğe umutla baktığını, millet bahçesinde huzur içerisinde oynadığını görürsünüz. Halkalı'ya gittiğinizde, Halkalı'daki mahallelerde milletimizin güven içerisinde sosyal konutlarda oturduğunu, çocuklarımızın yapmış olduğumuz okullarda güven içerisinde eğitim aldığını görürsünüz. Hülasa Küçükçekmece'nin her mahallesinde izimiz var, eserimiz var, alın terimiz var. Çünkü biz sizleri seviyoruz, Allah için seviyoruz ve bir kardeşiniz olarak da bundan sonra her zaman çalışacağız, üreteceğiz. Hiçbir zaman bahanelerin arkasına sığınmayacağız, iftiraların arkasına sığınmayacağız. Milletimiz bizden ne istiyorsa, milletimiz bizden ne bekliyorsa onu yapmak için gece gündüz şantiyelerde olacağız. Bugün nasıl Halkalı'da kooperatifimize geldiysek, nasıl sizlerle buluştuysak nasıl sizlerin sorumluluğunu söz verip hallettiysek, bundan sonra da 1 Nisan sabahı o sözleri tutmanın gayreti içerisinde olacağız" diyerek konuşmasını tamamladı.