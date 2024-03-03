Bakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu'na ilişkin son gün oturumlarının ardından değerlendirme toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan: "Ramazan ayından önce ateşkes olması için ciddi çaba var" | Video



Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

32 mevkidaşımla görüşme imkanım oldu. ADF'ye üst düzey katılım Türk diplomasisinin etkisini göstermektedir. Tüm insanlığın ortak meselelerini panellerimizde masaya yatırdık. Bu panellerin bir kısmını uluslararası işbirliği içinde bulunduğumuz ortaklarımızla gerçekleştirdik.

Fikir alışverişlerinde küresel sistemin adaletsizliğine ve eşitsizliğine dair konuları görüştük. Filistin halkına yönelik şiddet konusunu ele aldık. Gazze'de devam eden zulmün sona ermesi için atmamız gereken adımları konuştuk.

"Ramazan öncesi ateşkes arzumuz"

Ramazan ayından önce ateşkese ulaşılması için çok ciddi çaba var. Açlığın kol gezdiği Gazze'ye insani yardımların ulaşması elzemdir.

Birilerinin iznini bekleyerek Gazze'ye yardım ulaştırmak 2 milyon insanın yavaş ve sessiz ölümüne ortak olma manasına geliyor. Uluslararası toplum artık daha farklı adımların atılması gerektiğine inanıyor.

SORU-CEVAP

Soru: "Gazze'deki son durumda şiddetin arttığını görüyoruz, barışa yaklaşıldığından bahsedildi ancak sonuç yok. Kalıcı ateşkes görüşmeleriniz oluyor mu?"

Cevap: Gazze'deki zulmün sona ermesi ADF'nin gündemine oturdu, bu konu altı kuvvetle çizilerek ele alındı. Şu anda yaptığımız görüşmelerde özellikle Gazze'de arabulucular vasıtasıyla devam ettiğini söyleyebilirim. Ramazan'dan önce ateşkese ulaşılması konusunda çok ciddi bir arzu ve çaba var. Birilerinin iznini bekleyerek Gazze'ye yardım ulaştırmak 2 milyondan fazla insanının yavaş ve sessiz ölümüne ortak olmak anlamına geliyor.

Soru: Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye'ye gelecek. Abbas ile görüşme detaylarını paylaşabilir misiniz?

Filistinli meslektaşım uzun ve etkileyici bir konuşma yaptı. Sayın Abbas'ı Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'ye davet etti, savaşın gidişatını seyrini görüşmek istiyorlar. Türkiye'nin tavsiye ve temkinlerini iletme fırsatı olacak.

Soru: ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bu hafta görüşmeniz olacak mı?

Ekim 2021'de Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Biden arasında stratejik bir mekanizma oluşturulmuştu. Enerji, diplomatik meselelerin gibi birçok konunun ele alınacağı alt gruplar oluşturdu. Bu sefer mevkidaşım Blinken'ın daveti üzerine önümüzdeki hafta ABD'ye gideceğim.