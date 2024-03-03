Bakan Fidan: "Ramazan ayından önce ateşkes olması için ciddi çaba var" | Video

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Ramazan ayından önce ateşkese ulaşılması için çok büyük çaba var. Açlığın kol gezdiği Gazze'ye insani yardımların ulaşması elzemdir" dedi.