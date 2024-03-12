AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na "kirli para" skandalı ile ilgili zor sorular!

İMAMOĞLU'NA ZOR SORULAR!

İstanbullular adına CHP'li İBB Başkanı'na soruları olduğunu dile getiren Kabaktepe, şunları kaydetti: "Kule şeklinde sayılan bu banknotlar basit bir A4 kağıdıyla iddia ettiğiniz gibi bina parası ise neden resmi yollarla gönderilmek yerine elden verildi? Bu paranın kaynağı kim? Bu çantalar dolusu paralar nereden geldi, nereye gidiyor? Hiçbir hukuki delil niteliği olmayan basit bir A4 kağıdında yazan 'Para nakden ve haricen teslim edilmiştir' ifadesi ne kadar gerçekçidir?

'NAKDEN VE HARİCEN' NE ANLAMA GELİYOR?

Ayrıca bu, 'nakden ve haricen' ne anlama geliyor? ⁠Yoksa İBB kaynakları, İstanbullu vatandaşlarımızın vergileri, gayrıresmi yollarla siyasi emeller için mi harcanıyor? Tüm İstanbullu vatandaşlarımız bu konu hakkında acilen bilgi ve şeffaflık talep ediyor."